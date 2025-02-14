Правила перевезень — чому водій маршрутки може відмовити в проїзді у 2025 році

Люди біля маршрутки. Фото: УНІАН

Усі люди можуть бути не тільки пішоходами, але й пасажирами громадського транспорту. У місті ми часто користуємося автобусами, трамваями, тролейбусами та маршрутками. Кожен раз під час поїздки необхідно дотримуватись встановлених правил, щоб не заважати водієві та іншим пасажирам.

Про те, чому водій маршрутки може відмовити в проїзді українцям, пояснили фахівці "Безплатної правничої допомоги".

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В громадському транспорті, зокрема маршрутках, важливо дотримуватися певних правил, аби не створювати незручностей для інших пасажирів та водіїв. У разі порушення деяких норм поведінки, водій має право відмовити в проїзді.

Зокрема, пасажирів можуть не допустити до поїздки, якщо вони перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння або палять у транспорті. Водій може відмовити в безплатному проїзді пільговику, який не має при собі документа, що підтверджує право на пільгу. Також забороняється перевозити небезпечні предмети:

наркотики;

токсичні речовини;

предмети з різким запахом;

вибухонебезпечні речовини;

одяг або багаж, який може забруднити інших пасажирів або салон;

предмети з ріжучими або колючими частинами без належної упаковки;

вогнепальну зброю без чохлів та відповідних дозволів на носіння і зберігання;

тварин, за винятком дрібних звірів і птахів у клітках, собак у намордниках з повідцем та котів за наявності відповідних документів;

громіздкий багаж, що перевищує розміри 100 - 50 - 30 см або вагу 40 кг, а також предмети, довші за 190 см або з діаметром більше ніж 30 см (окрім дитячих та інвалідних візків, складних велосипедів та лиж).

Що заборонено робити в салоні маршрутки

Часто трапляється, що люди голосно розмовляють телефоном, обговорюючи особисті питання, що значно заважає іншим пасажирам, а тим паче водієві. Велику увагу привертають також пасажири, які дивляться відео або слухають музику без навушників.

В громадському транспорті також категорично заборонено без необхідності використовувати аварійне обладнання, а також активувати систему екстреного гальмування та відчиняти двері без потреби.

Раніше ми писали, що в Україні учасники бойових дій мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті, однак іноді водії відмовляються надавати цю пільгу. Навіть враховуючи, що це не є законною підставою для відмови, причиною часто є — відсутність компенсацій за перевезення ветеранів.

Ми також розповідали, що метро — зручний та ефективний транспорт, що має чітко визначені правила поведінки пасажирів. Згідно з встановленими нормами, деяким громадянам може бути відмовлено у праві на проїзд.