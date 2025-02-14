Правила перевозок — почему водитель маршрутки может отказать в проезде в 2025 году

Люди возле маршрутки. Фото: УНИАН

Все люди могут быть не только пешеходами, но и пассажирами общественного транспорта. В городе мы часто пользуемся автобусами, трамваями, троллейбусами и маршрутками. Каждый раз во время поездки необходимо соблюдать установленные правила, чтобы не мешать водителю и другим пассажирам.

О том, почему водитель маршрутки может отказать в проезде украинцам, объяснили специалисты "Бесплатной юридической помощи".

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В общественном транспорте, в частности маршрутках, важно соблюдать определенные правила, чтобы не создавать неудобств для других пассажиров и водителей. В случае нарушения некоторых норм поведения, водитель имеет право отказать в проезде.

В частности, пассажиров могут не допустить к поездке, если они находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или курят в транспорте. Водитель может отказать в бесплатном проезде льготнику, который не имеет при себе документа, подтверждающего право на льготу. Также запрещается перевозить опасные предметы:

наркотики;

токсичные вещества;

предметы с резким запахом;

взрывоопасные вещества;

одежду или багаж, который может испачкать других пассажиров или салон;

предметы с режущими или колющими частями без надлежащей упаковки;

огнестрельное оружие без чехлов и соответствующих разрешений на ношение и хранение;

животных, за исключением мелких зверей и птиц в клетках, собак в намордниках с поводком и котов при наличии соответствующих документов;

громоздкий багаж, превышающий размеры 100 - 50 - 30 см или вес 40 кг, а также предметы, длиннее 190 см или с диаметром более 30 см (кроме детских и инвалидных колясок, складных велосипедов и лыж).

Что запрещено делать в салоне маршрутки

Часто случается, что люди громко разговаривают по телефону, обсуждая личные вопросы, что значительно мешает другим пассажирам, а тем более водителю. Большое внимание привлекают также пассажиры, которые смотрят видео или слушают музыку без наушников.

В общественном транспорте также категорически запрещено без необходимости использовать аварийное оборудование, а также активировать систему экстренного торможения и открывать двери без надобности.

Ранее мы писали, что в Украине участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, однако иногда водители отказываются предоставлять эту льготу. Даже учитывая, что это не является законным основанием для отказа, причиной часто является — отсутствие компенсаций за перевозку ветеранов.

Мы также рассказывали, что метро — удобный и эффективный транспорт, имеющий четко определенные правила поведения пассажиров. Согласно установленным нормам, некоторым гражданам может быть отказано в праве на проезд.