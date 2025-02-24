Право на безплатний проїзд в маршрутках — чи надаватимуть пільги в березні 2025

Водій маршрутки. Фото: УНІАН

У березні 2025 року деякі категорії українців матимуть право на безплатний проїзд у маршрутних таксі. Держава гарантує ці пільги соціально вразливим групам населення, проте на практиці перевізники нерідко обмежують кількість пільгових місць. Тож варто знати, чи можете ви скористатися цією перевагою та що робити у випадку безпідставної відмови.

Про те, для кого держава покриватиме проїзд в маршрутках в березні 2025 року, пояснили фахівці Безоплатної правничої допомоги.

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Перелік людей, яким надається право на безплатне пересування громадським транспортом, включає:

дітей із багатодітних сімей;

строковиків Збройних сил України;

учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них;

дітей віком до 6 років (без надання окремого місця);

осіб з інвалідністю внаслідок війни та прирівняних до них;

військовослужбовців, які отримали інвалідність через війну;

батьків загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців;

реабілітованих осіб, які отримали інвалідність через репресії;

дітей з інвалідністю, спричиненою наслідками аварії на ЧАЕС;

поліцейських та співробітників СБУ під час виконання службових обов’язків;

осіб з інвалідністю І та II групи, дітей з інвалідністю, а також їхніх супроводжуючих (одна особа);

постраждалих від Чорнобильської катастрофи (І категорія) та ліквідаторів аварії (II категорія);

ветеранів силових структур, зокрема поліції, прокуратури, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, СБУ, Держспецзв’язку тощо.

Чи можуть відмовити у безплатному проїзді

Місцева влада не завжди закладає в бюджет необхідні кошти для покриття витрат на перевезення пільговиків, змушуючи перевізників функціонувати без фінансової підтримки. У результаті багато водіїв обмежують кількість пасажирів, які мають право на безплатний проїзд, приймаючи лише 1-2 особи, а решті доводиться чекати наступного рейсу.

Однак це не дає підстав для відмови у перевезенні пільгових категорій громадян. У разі безпідставної відмови водія можуть притягнути до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Раніше ми писали, що в Україні окремі категорії громадян мають можливість безплатного проїзду в громадському транспорті. Це право поширюється не лише на пенсіонерів, а й на інші пільгові групи населення, що дозволяє їм безоплатно користуватися автобусами, трамваями та тролейбусами.

Також ми розповідали, що метрополітен залишається одним із найзручніших та доступних видів транспорту для жителів великих міст. Хоча стандартна вартість разової поїздки становить 8 гривень, певні категорії громадян можуть користуватися метро безплатно.