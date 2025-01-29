Пільговий проїзд в маршрутці — скільки місць передбачено у 2025 та хто має право

Люди сідають в транспорт. Фото: УНІАН

Попри те, що законодавство чітко визначає право на безплатний проїзд деяких категорій громадян, водії маршруток часто відмовляють їм у посадці, запевняючи, що вже не залишилось пільгових місць або взагалі без пояснення. Це порушує права громадян і викликає питання, чи мають перевізники право обмежувати кількість пільговиків в салоні.

Про те, яку кількість пільгових місць повинен мати перевізник у 2025 році, зазначається у статті 12 Закону України "Про транспорт".

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Чи можуть пільговику відмовити в проїзді

Згідно з Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", особи з інвалідністю та їх супроводжуючі мають право на безплатний проїзд у міському транспорті, незалежно від кількості вільних місць. Закони "Про транспорт" та "Про автомобільний транспорт" чітко забороняють відмову пільговикам у перевезенні. З повним переліком громадян, які мають право на безплатний проїзд в маршрутних таксі, можна ознайомитись за посиланням.

Відмова в пільговому перевезенні є незаконною. Перевізники зобов'язані брати на борт пільговиків без будь-яких обмежень, навіть якщо вони займуть всі вільні місця. У разі порушення прав пільговиків водії та перевізники можуть бути оштрафовані.

Згідно зі статтею 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, сума покарання за незаконну відмову в пільговому перевезенні коливається від 8 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 136 до 170 грн). Якщо ж водій застосує силу або виштовхне пасажира, штраф може бути значно більшим — до 50 неоподаткованих мінімумів (850 грн).

Чому водії порушують права пільговиків

Через відсутність чітких правил обліку перевезень пільговиків виникають труднощі, зокрема щодо компенсації витрат перевізникам. Місцева влада не завжди передбачає кошти для цього в бюджеті, що змушує перевізників працювати без дотацій. Як результат, багато водіїв обмежують кількість пільговиків на борту, беручи лише 1-2 особи, а іншим пропонують чекати наступний транспорт.

Проте, це не виправдовує порушення законодавства і не дозволяє водіям відмовляти пільговим пасажирам у перевезенні. Тим паче, що для того, щоб покрити витрати, перевізники часто підвищують тариф для непільгових пасажирів, що дає змогу компенсувати витрати на перевезення пільговиків.

Раніше ми писали, що у 2025 році жінки, яким виповнилось 60 років, зможуть продовжити користуватися безплатний проїздом, проте тільки на певних видах транспорту. Для отримання пільги необхідно мати спеціальне посвідчення або довідку, а в разі наявності автоматизованої системи оплати — електронний квиток.

Також ми розповідали, що з моменту припинення авіасполучення в Україні залізничний транспорт став набагато популярнішим. Щодня тисячі українців користуються послугами Укрзалізниці, але не всі знають, які з них є безплатними.