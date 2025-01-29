Льготный проезд в маршрутке — сколько мест предусмотрено в 2025 и кто имеет право

Люди садятся в транспорт. Фото: УНИАН

Несмотря на то, что законодательство четко определяет право на бесплатный проезд некоторых категорий граждан, водители маршруток часто отказывают им в посадке, уверяя, что уже не осталось льготных мест или вообще без объяснения. Это нарушает права граждан и вызывает вопрос, имеют ли перевозчики право ограничивать количество льготников в салоне.

О том, какое количество льготных мест должен иметь перевозчик в 2025 году, отмечается в статье 12 Закона Украины "О транспорте".

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Могут ли льготнику отказать в проезде

Согласно Закону Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине", лица с инвалидностью и их сопровождающие имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте, независимо от количества свободных мест. Законы "О транспорте" и "Об автомобильном транспорте" четко запрещают отказ льготникам в перевозке. С полным перечнем граждан, имеющих право на бесплатный проезд в маршрутных такси, можно ознакомиться по ссылке.

Отказ в льготной перевозке является незаконным. Перевозчики обязаны брать на борт льготников без каких-либо ограничений, даже если они займут все свободные места. В случае нарушения прав льготников водители и перевозчики могут быть оштрафованы.

Согласно статье 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, сумма наказания за незаконный отказ в льготной перевозке колеблется от 8 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 136 до 170 грн). Если же водитель применит силу или вытолкнет пассажира, штраф может быть значительно больше — до 50 необлагаемых минимумов (850 грн).

Почему водители нарушают права льготников

Из-за отсутствия четких правил учета перевозок льготников возникают трудности, в частности относительно компенсации расходов перевозчикам. Местные власти не всегда предусматривают средства для этого в бюджете, что вынуждает перевозчиков работать без дотаций. Как результат, многие водители ограничивают количество льготников на борту, беря лишь 1-2 человек, а остальным предлагают ждать следующий транспорт.

Впрочем, это не оправдывает нарушение законодательства и не позволяет водителям отказывать льготным пассажирам в перевозке. Тем более, что для того, чтобы покрыть расходы, перевозчики часто повышают тариф для не льготных пассажиров, что позволяет компенсировать расходы на перевозку льготников.

Ранее мы писали, что в 2025 году женщины, которым исполнилось 60 лет, смогут продолжить пользоваться бесплатным проездом, однако только на определенных видах транспорта. Для получения льготы необходимо иметь специальное удостоверение или справку, а в случае наличия автоматизированной системы оплаты — электронный билет.

Также мы рассказывали, что с момента прекращения авиасообщения в Украине железнодорожный транспорт стал намного популярнее. Ежедневно тысячи украинцев пользуются услугами Укрзализныци, но не все знают, какие из них являются бесплатными.