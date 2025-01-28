Пільги для УБД у 2025 році — які знижки на залізничні квитки доступні захисникам

Військовий на залізничному пероні. Фото: Reuters

Ціни на квитки Укрзалізниці поступово зростають, і іноді буває важко знайти квиток для покупки. Однак є низка пільг, що дозволяють певним категоріям громадян отримати квитки на поїзд безплатно або зі значною знижкою. Це також стосується захисників, які брали участь у бойових діях (УБД).

Про те, які знижки на залізничні квитки можуть отримати УБД у 2025 році, зазначається на сайті Укрзалізниці.

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Чи мають УБД пільги на залізничному транспорті

В Україні певні категорії громадян мають право на пільги при поїздках у приміському, міському та міжнародному залізничному транспорті. Для захисників передбачені такі пільги:

Учасники бойових дій мають право на безплатний проїзд один раз на два роки (в обидві сторони) або на знижку 50% на внутрішні маршрути один раз на рік. Батьки загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників під час виконання військового обов'язку можуть скористатися безплатним проїздом один раз на два роки (в обидві сторони) або отримати знижку 50% на внутрішні маршрути один раз на рік. Учасники Революції Гідності можуть скористатися безплатним проїздом один раз на рік у дві сторони та отримати 50% знижку на внутрішні маршрути без обмеження кількості поїздок. Учасники бойових дій Другої світової війни віком 85 років і старші мають 50% знижку на квитки один раз на рік або безплатно користуватись потягами на внутрішніх рейсах з 1 жовтня до 15 травня. До відповідного посвідчення має додаватись лист з талонами. Ветерани силових структур можуть безплатно подорожувати приміськими поїздами. Герої Радянського Союзу та кавалери ордена Слави мають право на безплатний проїзд один раз на рік в обидві сторони на вагонах "СВ" на внутрішніх та міжнародних рейсах.

Хто ще має право на пільговий проїзд Укрзалізницею

Люди з інвалідністю І групи та їх супроводжуючі отримують 50% знижку на внутрішні маршрути з 1 жовтня до 15 травня та безплатний проїзд у приміських поїздах. Якщо людина отримала інвалідність внаслідок війни, вона має право на 50% знижку один раз на рік або безплатний проїзд один раз на два роки.

Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілі від катастрофи мають право на безплатний проїзд у приміських поїздах. Пенсіонери також не платять за квитки на електрички приміського сполучення. Для дітей діють такі умови:

Діти до 6 років можуть подорожувати безплатно, якщо їм не надається окреме місце. Діти віком від 6 до 14 років отримують 25% знижку. Діти з багатодітних сімей, сироти, постраждалі від аварії на ЧАЕС та діти з інвалідністю можуть безплатно подорожувати приміськими поїздами. Діти з інвалідністю також мають 50% знижку на внутрішні маршрути з 1 жовтня до 15 травня.

Студенти очної форми навчання у ВНЗ І-IV рівнів акредитації мають 50% знижку на проїзд у вагонах 2-го та 3-го класів на внутрішніх та міжнародних маршрутах.

Раніше ми писали, що згідно з українським законодавством, військовослужбовці, що потребують покращення житлових умов, можуть отримати безплатне житло від держави. Для цього потрібно перебувати на квартирному обліку за місцем проживання.

Також ми розповідали, що у 2025 році жінки, які досягли 60-річного віку, зможуть скористатися правом на безплатний проїзд, але лише на певних транспортних засобах. Для цього необхідно мати відповідне посвідчення.