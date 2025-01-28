Пільги для УБД у 2025 році — які знижки на залізничні квитки доступні захисникам

Пільговий проїзд для УБД — чи є знижки на залізниці у 2025 році
Ціни на квитки Укрзалізниці поступово зростають, і іноді буває важко знайти квиток для покупки. Однак є низка пільг, що дозволяють певним категоріям громадян отримати квитки на поїзд безплатно або зі значною знижкою. Це також стосується захисників, які брали участь у бойових діях (УБД).
Про те, які знижки на залізничні квитки можуть отримати УБД у 2025 році, зазначається на сайті Укрзалізниці.
Чи мають УБД пільги на залізничному транспорті
В Україні певні категорії громадян мають право на пільги при поїздках у приміському, міському та міжнародному залізничному транспорті. Для захисників передбачені такі пільги:
- Учасники бойових дій мають право на безплатний проїзд один раз на два роки (в обидві сторони) або на знижку 50% на внутрішні маршрути один раз на рік.
- Батьки загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників під час виконання військового обов'язку можуть скористатися безплатним проїздом один раз на два роки (в обидві сторони) або отримати знижку 50% на внутрішні маршрути один раз на рік.
- Учасники Революції Гідності можуть скористатися безплатним проїздом один раз на рік у дві сторони та отримати 50% знижку на внутрішні маршрути без обмеження кількості поїздок.
- Учасники бойових дій Другої світової війни віком 85 років і старші мають 50% знижку на квитки один раз на рік або безплатно користуватись потягами на внутрішніх рейсах з 1 жовтня до 15 травня. До відповідного посвідчення має додаватись лист з талонами.
- Ветерани силових структур можуть безплатно подорожувати приміськими поїздами.
- Герої Радянського Союзу та кавалери ордена Слави мають право на безплатний проїзд один раз на рік в обидві сторони на вагонах "СВ" на внутрішніх та міжнародних рейсах.
Хто ще має право на пільговий проїзд Укрзалізницею
Люди з інвалідністю І групи та їх супроводжуючі отримують 50% знижку на внутрішні маршрути з 1 жовтня до 15 травня та безплатний проїзд у приміських поїздах. Якщо людина отримала інвалідність внаслідок війни, вона має право на 50% знижку один раз на рік або безплатний проїзд один раз на два роки.
Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС та потерпілі від катастрофи мають право на безплатний проїзд у приміських поїздах. Пенсіонери також не платять за квитки на електрички приміського сполучення. Для дітей діють такі умови:
- Діти до 6 років можуть подорожувати безплатно, якщо їм не надається окреме місце.
- Діти віком від 6 до 14 років отримують 25% знижку.
- Діти з багатодітних сімей, сироти, постраждалі від аварії на ЧАЕС та діти з інвалідністю можуть безплатно подорожувати приміськими поїздами. Діти з інвалідністю також мають 50% знижку на внутрішні маршрути з 1 жовтня до 15 травня.
Студенти очної форми навчання у ВНЗ І-IV рівнів акредитації мають 50% знижку на проїзд у вагонах 2-го та 3-го класів на внутрішніх та міжнародних маршрутах.
Раніше ми писали, що згідно з українським законодавством, військовослужбовці, що потребують покращення житлових умов, можуть отримати безплатне житло від держави. Для цього потрібно перебувати на квартирному обліку за місцем проживання.
Також ми розповідали, що у 2025 році жінки, які досягли 60-річного віку, зможуть скористатися правом на безплатний проїзд, але лише на певних транспортних засобах. Для цього необхідно мати відповідне посвідчення.
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