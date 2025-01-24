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Пільги на залізниці — які знижки мають пенсіонери у 2025 році

24 січня 2025 15:40
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пільговий проїзд для пенсіонерів — чи є знижки на залізничні квитки у 2025 році
Пенсіонерка в поїзді. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

В Україні пільги на проїзд залізницею доступні лише для певних груп громадян. Одні категорії пільговиків мають право на безплатний проїзд лише в електричках, інші можуть отримати знижки на квитки для регіональних та швидкісних поїздів.

Про те, які знижки мають пенсіонери при користуванні залізничним транспортом у 2025 році, зазначається на офіційному сайті Укрзалізниці.

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Пенсіонери можуть їздити безплатно лише в приміських електричках. Вони повинні оплачувати повну вартість квитка на поїзди далекого сполучення.

Також люди похилого віку можуть їздити безплатно в міському громадському транспорті. Пільга надається на проїзд в тролейбусах, автобусах та маршрутках, однак не поширюється на таксі та метрополітен. Для безплатного проїзду українцям потрібно надати пенсійне посвідчення встановленого зразка.

Кому ще Укрзалізниця надає пільгові умови проїзду 

  • Пільги для багатодітних сімей

Діти з багатодітних сімей мають право на безплатний проїзд у приміських електричках. Для підтвердження пільги необхідно надати відповідне посвідчення.

  • Пільги для студентів

Студенти вищих навчальних закладів І-IV рівня та ПТУ отримують 50% знижки на проїзд у поїздах далекого прямування (плацкарт) і регіональних поїздах (вагони 2 та 3 класу), а також в електричках. Знижка доступна лише для студентів денної форми навчання за наявності студентського квитка.

  • Пільги для осіб з інвалідністю

Особи з інвалідністю можуть їздити безплатно в приміських електричках. Якщо особа супроводжує людину з 1 групою інвалідності, вона може отримати знижку 50% на квиток з 1 жовтня по 15 травня.

У поїздах далекого прямування особи з інвалідністю та їх супроводжуючі мають право на 50% знижку в період з 1 жовтня по 15 травня. Для підтвердження пільги потрібно надати пенсійне посвідчення.

  • Пільги для учасників бойових дій

Учасники бойових дій (АТО, ОСС, повномасштабне вторгнення) можуть безплатно користуватися приміськими електричками. Також вони мають право на безплатний проїзд у поїздах 1 раз на 2 роки (туди-назад) або зі знижкою 50% 1 раз на рік. Для отримання пільгового квитка потрібно показувати посвідчення учасника бойових дій.

  • Безплатний проїзд для інших пільгових категорій

До пільгових категорій, що мають право на безплатний проїзд електричкою, відносяться:

  1. Учасники бойових дій.
  2. Діти з багатодітних сімей.
  3. Чорнобильці та їх родини.
  4. Учасники Великої вітчизняної війни.
  5. Ветерани МВС, військової служби, податкової.
  6. Інваліди Великої вітчизняної війни 1, 2, 3 групи.
  7. Батьки військових, які загинули або зникли безвісти.
  8. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Повний список громадян, які мають право на пільги на проїзд залізницею, можна переглянути на офіційному сайті Укрзалізниці.

Раніше ми писали, що деякі українці мають право на безоплатний проїзд у громадському транспорті. Крім того, за дітей також не потрібно платити, але це стосується лише тих, хто не досяг певного віку.

Також ми розповідали, що метрополітен залишається одним із найшвидших та дешевих засобів пересування у великих містах. Щодня тисячі мешканців України користуються підземкою. Хоча для більшості людей проїзд коштує 8 грн, існують окремі категорії громадян, які можуть не платити.

Укрзалізниця транспорт пенсіонери залізниця проїзд

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