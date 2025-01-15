Пільговий проїзд для дітей — які знижки доступні у 2025 році

Жінка з дитиною в транспорті. Фото: УНІАН

Деякі громадяни України можуть користуватись громадським транспортом безплатно. За дітей також не потрібно оплачувати проїзд, але лише до певного віку.

Про те, які пільги мають діти у громадському транспорті у 2025 році, зазначається в законі України "Про автомобільний транспорт".

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Умови пільгового проїзду в громадському транспорті для дітей

Діти до 6 років мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті, якщо вони не займають окремого місця. Це стосується й автобусних маршрутів, але є кілька важливих нюансів:

Один дорослий може безплатно перевозити одну дитину до 6 років на руках або колінах. На міжнародних маршрутах для безплатного проїзду дитини потрібне свідоцтво про народження. У міських автобусах діти від 6 років можуть подорожувати самостійно, а на міжміських і міжнародних маршрутах діти до 14 років — лише у супроводі дорослих.

Діти від 6 років повинні купувати квиток за повну вартість, як дорослі пасажири. Проте є пільги для таких категорій:

діти з багатодітних родин;

діти-сироти та ті, хто залишився без батьківського піклування;

учні шкіл мають знижку 50% на проїзд у міському транспорті за наявності учнівського квитка.

Які пільги мають діти, що подорожують залізницею

У поїздах "Укрзалізниці" діти від 6 до 14 років подорожують зі знижкою 25% від повної вартості квитка. Діти до 6 років можуть подорожувати безплатно, якщо не займають окремого місця.

На міжміських маршрутах діти до 14 років повинні їхати лише у супроводі дорослих. Для посадки в поїзд потрібен документ, що підтверджує вік дитини (свідоцтво про народження, паспорт одного з батьків тощо).

Студенти вищих навчальних закладів і учні професійно-технічних закладів можуть купувати квитки зі знижкою 50% у плацкартних вагонах та поїздах приміського сполучення. Для отримання знижки потрібен студентський квиток.

Пам’ятайте, що всі пільги діють лише за наявності відповідних документів, а деталі щодо можливих знижок варто уточнювати у перевізників перед подорожжю.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що кожного дня громадським транспортом, таким як автобуси, трамваї, тролейбуси чи маршрутки, користуються тисячі українців. Важливо пам’ятати, що пасажири мають не лише права, але й зобов’язані дотримуватися певних правил.

Також ми розповідали, що метро залишається одним із найшвидших способів пересування у великих містах. Щодня підземкою їздять тисячі людей. Для більшості проїзд є платним, проте окремі категорії громадян мають право на пільги.