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Транспортные льготы в 2025 году — нужен ли ребенку билет

15 января 2025 11:12
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Льготный проезд для детей — какие скидки доступны в 2025 году
Женщина с ребенком в транспорте. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Некоторые граждане Украины могут пользоваться общественным транспортом бесплатно. За детей также не нужно оплачивать проезд, но только до определенного возраста.

О том, какие льготы имеют дети в общественном транспорте в 2025 году, отмечается в законе Украины "Об автомобильном транспорте".

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Условия льготного проезда в общественном транспорте для детей

Дети до 6 лет имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, если они не занимают отдельного места. Это касается и автобусных маршрутов, но есть несколько важных нюансов:

  1. Один взрослый может бесплатно перевозить одного ребенка до 6 лет на руках или коленях.
  2. На международных маршрутах для бесплатного проезда ребенка требуется свидетельство о рождении.
  3. В городских автобусах дети от 6 лет могут путешествовать самостоятельно, а на междугородних и международных маршрутах дети до 14 лет - только в сопровождении взрослых.

Дети от 6 лет должны покупать билет за полную стоимость, как взрослые пассажиры. Однако есть льготы для таких категорий:

  • дети из многодетных семей;
  • дети-сироты и те, кто остался без родительской опеки;
  • ученики школ имеют скидку 50% на проезд в городском транспорте при наличии ученического билета.

Какие льготы имеют дети, путешествующие по железной дороге

У поїздах "Укрзализныци" дети от 6 до 14 лет путешествуют со скидкой 25% от полной стоимости билета. Дети до 6 лет могут путешествовать бесплатно, если не занимают отдельного места.

На междугородних маршрутах дети до 14 лет должны ехать только в сопровождении взрослых. Для посадки в поезд нужен документ, подтверждающий возраст ребенка (свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей и т.д.).

Студенты высших учебных заведений и учащиеся профессионально-технических заведений могут покупать билеты со скидкой 50% в плацкартных вагонах и поездах пригородного сообщения. Для получения скидки нужен студенческий билет.

Помните, что все льготы действуют только при наличии соответствующих документов, а детали относительно возможных скидок стоит уточнять у перевозчиков перед путешествием.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что каждый день общественным транспортом, таким как автобусы, трамваи, троллейбусы или маршрутки, пользуются тысячи украинцев. Важно помнить, что пассажиры имеют не только права, но и обязаны соблюдать определенные правила.

Также мы рассказывали, что метро остается одним из самых быстрых способов передвижения в крупных городах. Ежедневно на подземке ездят тысячи людей. Для большинства проезд является платным, однако отдельные категории граждан имеют право на льготы.

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