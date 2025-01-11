Українці можуть безплатно їздити на таксі — кому доступна послуга у 2025 році

Люди сідають в соціальне таксі. Фото: УНІАН

Київська міська адміністрація впровадила нову послугу — "Соціальне таксі", яка покликана допомогти людям із труднощами пересування. Учасники програми можуть отримати до 124 годин безплатного транспортування на рік.

Про те, кому доступна послуга та як нею скористатись, пояснив юрист Михайло Вулах в ефірі "Київ24".

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Хто може скористатися послугою у 2025 році

Послуга доступна для пенсіонерів та маломобільних громадян. Основними категоріями користувачів є:

люди з інвалідністю (діти та дорослі);

громадяни з психічними чи інтелектуальними розладами;

пацієнти з нирковою недостатністю, які проходять гемодіаліз;

літні особи з порушеннями опорно-рухового апарату, які використовують засоби реабілітації;

інші маломобільні групи населення, які не можуть пересуватися самостійно.

Хто може замовити "Соціальне таксі"

Послуга буде доступна громадянам, які відповідають вищевказаним вимогам та виконають такі кроки:

Подадуть заяву до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Пройдуть перевірку документів: спеціалісти соціального захисту перевірять відповідність заявника критеріям програми. Зареєструються в системі: після підтвердження права на послугу видається логін і пароль для доступу до електронного кабінету на порталі "Соціального таксі".

Зареєстровані користувачі можуть замовляти таксі, дотримуючись річного ліміту в 124 години. Послуга може бути разовою, тимчасовою або регулярною. Програма створена для допомоги у повсякденних справах, таких як відвідування лікарень, установ чи розв'язання життєвих питань.

"Соціальне таксі" робить громадські місця доступнішими для тих, хто цього потребує. Додаткову інформацію про програму можна знайти на офіційному порталі "Соціального таксі" або звернувшись до найближчого ЦНАПу.

Що ще варто знати українцям

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