Украинцы могут бесплатно ездить на такси — кому доступна услуга в 2025 году

Бесплатное такси для украинцев — кому доступна услуга
Киевская городская администрация внедрила новую услугу — "Социальное такси", которая призвана помочь людям с трудностями передвижения. Участники программы могут получить до 124 часов бесплатной транспортировки в год.
О том, кому доступна услуга и как ею воспользоваться, объяснил юрист Михаил Вулах в эфире "Киев24".
Кто может воспользоваться услугой в 2025 году
Услуга доступна для пенсионеров и маломобильных граждан. Основными категориями пользователей являются:
- люди с инвалидностью (дети и взрослые);
- граждане с психическими или интеллектуальными расстройствами;
- пациенты с почечной недостаточностью, которые проходят гемодиализ;
- пожилые лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые используют средства реабилитации;
- другие маломобильные группы населения, которые не могут передвигаться самостоятельно.
Кто может заказать "Социальное такси"
Услуга будет доступна гражданам, которые соответствуют вышеуказанным требованиям и выполнят следующие шаги:
- Подадут заявление в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
- Пройдут проверку документов: специалисты социальной защиты проверят соответствие заявителя критериям программы.
- Зарегистрируются в системе: после подтверждения права на услугу выдается логин и пароль для доступа к электронному кабинету на портале "Социального такси".
Зарегистрированные пользователи могут заказывать такси, придерживаясь годового лимита в 124 часа. Услуга может быть разовой, временной или регулярной. Программа создана для помощи в повседневных делах, таких как посещение больниц, учреждений или решение жизненных вопросов.
"Социальное такси" делает общественные места более доступными для тех, кто в этом нуждается. Дополнительную информацию о программе можно найти на официальном портале "Социального такси" или обратившись в ближайший ЦНАП.
Что еще стоит знать украинцам
Ранее мы писали, что тысячи граждан Украины пользуются различными видами общественного транспорта. Но пассажирам стоит помнить не только о своих правах, но и об обязанностях.
Также мы рассказывали, что в 2025 году пенсионеры смогут и в дальнейшем пользоваться правом на бесплатный проезд. Однако эта льгота касается только отдельных видов транспорта.
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