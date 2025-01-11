Украинцы могут бесплатно ездить на такси — кому доступна услуга в 2025 году

Люди садятся в социальное такси. Фото: УНИАН

Киевская городская администрация внедрила новую услугу — "Социальное такси", которая призвана помочь людям с трудностями передвижения. Участники программы могут получить до 124 часов бесплатной транспортировки в год.

О том, кому доступна услуга и как ею воспользоваться, объяснил юрист Михаил Вулах в эфире "Киев24".

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Услуга доступна для пенсионеров и маломобильных граждан. Основными категориями пользователей являются:

люди с инвалидностью (дети и взрослые);

граждане с психическими или интеллектуальными расстройствами;

пациенты с почечной недостаточностью, которые проходят гемодиализ;

пожилые лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые используют средства реабилитации;

другие маломобильные группы населения, которые не могут передвигаться самостоятельно.

Кто может заказать "Социальное такси"

Услуга будет доступна гражданам, которые соответствуют вышеуказанным требованиям и выполнят следующие шаги:

Подадут заявление в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Пройдут проверку документов: специалисты социальной защиты проверят соответствие заявителя критериям программы. Зарегистрируются в системе: после подтверждения права на услугу выдается логин и пароль для доступа к электронному кабинету на портале "Социального такси".

Зарегистрированные пользователи могут заказывать такси, придерживаясь годового лимита в 124 часа. Услуга может быть разовой, временной или регулярной. Программа создана для помощи в повседневных делах, таких как посещение больниц, учреждений или решение жизненных вопросов.

"Социальное такси" делает общественные места более доступными для тех, кто в этом нуждается. Дополнительную информацию о программе можно найти на официальном портале "Социального такси" или обратившись в ближайший ЦНАП.

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