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Бесплатное такси для украинцев — кому доступна услуга

11 января 2025 06:18
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Украинцы могут бесплатно ездить на такси — кому доступна услуга в 2025 году
Люди садятся в социальное такси. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Киевская городская администрация внедрила новую услугу — "Социальное такси", которая призвана помочь людям с трудностями передвижения. Участники программы могут получить до 124 часов бесплатной транспортировки в год.

О том, кому доступна услуга и как ею воспользоваться, объяснил юрист Михаил Вулах в эфире "Киев24".

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Кто может воспользоваться услугой в 2025 году

Услуга доступна для пенсионеров и маломобильных граждан. Основными категориями пользователей являются:

  • люди с инвалидностью (дети и взрослые);
  • граждане с психическими или интеллектуальными расстройствами;
  • пациенты с почечной недостаточностью, которые проходят гемодиализ;
  • пожилые лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые используют средства реабилитации;
  • другие маломобильные группы населения, которые не могут передвигаться самостоятельно.

Кто может заказать "Социальное такси"

Услуга будет доступна гражданам, которые соответствуют вышеуказанным требованиям и выполнят следующие шаги:

  1. Подадут заявление в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
  2. Пройдут проверку документов: специалисты социальной защиты проверят соответствие заявителя критериям программы.
  3. Зарегистрируются в системе: после подтверждения права на услугу выдается логин и пароль для доступа к электронному кабинету на портале "Социального такси".

Зарегистрированные пользователи могут заказывать такси, придерживаясь годового лимита в 124 часа. Услуга может быть разовой, временной или регулярной. Программа создана для помощи в повседневных делах, таких как посещение больниц, учреждений или решение жизненных вопросов.

"Социальное такси" делает общественные места более доступными для тех, кто в этом нуждается. Дополнительную информацию о программе можно найти на официальном портале "Социального такси" или обратившись в ближайший ЦНАП.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что тысячи граждан Украины пользуются различными видами общественного транспорта. Но пассажирам стоит помнить не только о своих правах, но и об обязанностях.

Также мы рассказывали, что в 2025 году пенсионеры смогут и в дальнейшем пользоваться правом на бесплатный проезд. Однако эта льгота касается только отдельных видов транспорта.

транспорт такси услуги помощь общественный транспорт

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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