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Безплатний проїзд для дітей — до якого віку діє пільга

4 січня 2025 15:37
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Діти в громадському транспорті — чи потрібно оплачувати проїзд у 2025 році
Дитина в громадському транспорті. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

В Україні є велика кількість громадян, які мають право на пільговий проїзд в громадському транспорті та звільняються від оплати. При цьому виникає питання, чи належать до цього списку діти. І, дійсно, право на пільговий проїзд вони мають, але лише до певного віку.

Про те, чи потрібно оплачувати проїзд за дітей у 2025 році, зазначається в законі України "Про автомобільний транспорт".

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Правила перевезення пасажирів у громадському транспорті передбачають, що діти віком до 6 років можуть подорожувати безплатно за умови, що вони не займають окремого місця. Це стосується й автобусного сполучення, але слід врахувати кілька важливих аспектів:

  • для безплатного перевезення дитини на міжнародному маршруті необхідно мати при собі свідоцтво про народження;
  • у міських автобусах дитина від 6 років може подорожувати самостійно, тоді як на міжміських і міжнародних маршрутах діти до 14 років мають їздити лише у супроводі дорослих;
  • один дорослий має право перевозити безплатно лише одну дитину до 6 років, тримаючи її на руках або колінах. Подружжя, відповідно, може взяти двох дітей таким же способом.

Для дитини старше 6 років необхідно купувати квиток за повну вартість, як для дорослого пасажира. Окрім безплатного проїзду, в Україні передбачено низку пільг на автобусні квитки для дітей. Це стосується:

  1. Дітей із багатодітних сімей.
  2. Дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування.
  3. Учнів шкіл, які можуть скористатися знижкою 50% на проїзд у міському транспорті за наявності шкільного квитка.

Детальну інформацію про знижки на міжміських і міжнародних маршрутах варто уточнювати у перевізника.

Які документи потрібно мати для виїзду з дитиною за кордон

Для виїзду за кордон разом із дитиною необхідно підготувати певний пакет документів. Серед них свідоцтво про народження, паспорт дитини та, за потреби, нотаріально засвідчена згода одного з батьків, якщо дитина подорожує з іншим із них або супроводжуючою особою.

У деяких випадках також може знадобитися свідоцтво про розлучення чи рішення суду. Вимоги до документів залежать від законодавства країни, до якої прямує дитина. Наприклад, якщо там діє візовий режим, можуть знадобитися додаткові дозволи або документи.

Раніше ми писали, що мільйони громадян України користуються громадським транспортом. Для більшості поїздки є платними, однак певні групи населення мають право на пільги.

Також ми розповідали, що у  2025 році українці матимуть можливість отримати кошти в межах програми "Дитина не одна". Ця ініціатива спрямована на надання фінансової допомоги сім’ям, які тимчасово піклуються про дітей до моменту отримання ними статусу сироти або дитини, позбавленої батьківської опіки.

діти транспорт пільги проїзд громадський транспорт

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