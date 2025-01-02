Понад 11 тисяч гривень щомісяця — хто отримає виплати на дітей у 2025 році

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році українці можуть отримати гроші за програмою "Дитина не одна", яка надає фінансову допомогу сім'ям, що тимчасово опікуються дітьми до отримання ними статусу сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Це важливий крок, адже раніше такі родини часто залишалися без підтримки.

Про те, що це за програма та як отримати кошти у 2025 році, пояснили на порталі "Дія".

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Фінансову підтримку можуть отримати сім’ї, які тимчасово доглядають за дитиною. Програма допомагає уникнути ситуацій, коли дітей через фінансові труднощі відправляли до інституційних закладів. Розмір виплат залежить від віку дитини та наявності інвалідності:

Для дітей до 6 років — 6 407,5 грн (або 8 970,5 грн для дітей з інвалідністю). Для дітей від 6 до 18 років — 7 990 грн (або 11 186 грн для дітей з інвалідністю).

Як подати заяву на допомогу

Для отримання допомоги тимчасовий опікун має подати заяву. Це можна зробити через органи соцзахисту, ЦНАП або виконком територіальної громади. Також важливо, щоб сім’я проживала в Україні. Допомогу надають, якщо:

Один із батьків загинув, помер або не виконує своїх обов’язків. Батьки перебувають на окупованій території чи в зоні бойових дій. Батько чи мати зникли безвісти, перебувають у розшуку або полоні.

Також підтримка доступна для прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Раніше ми писали, що у кінці січня 2025 року внутрішньо переміщені особи зможуть подати заяву на новий вид фінансової допомоги. Мова йде про субсидії, які спрямовані на покриття витрат за оренду житла.

Також ми розповідали, що у 2025 році українські діти, які зазнали наслідків воєнних дій, матимуть можливість отримати офіційний статус "дитина війни". Проте цей статус доступний не для всіх категорій громадян.