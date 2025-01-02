Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Виплати понад 11 тисяч на дітей у 2025 році — хто отримає гроші arrow

Виплати понад 11 тисяч на дітей у 2025 році — хто отримає гроші

2 січня 2025 12:19
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Понад 11 тисяч гривень щомісяця — хто отримає виплати на дітей у 2025 році
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

У 2025 році українці можуть отримати гроші за програмою "Дитина не одна", яка надає фінансову допомогу сім'ям, що тимчасово опікуються дітьми до отримання ними статусу сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Це важливий крок, адже раніше такі родини часто залишалися без підтримки.

Про те, що це за програма та як отримати кошти у 2025 році, пояснили на порталі "Дія".

Читайте також:

Хто отримає допомогу та який її розмір у 2025 році

Фінансову підтримку можуть отримати сім’ї, які тимчасово доглядають за дитиною. Програма допомагає уникнути ситуацій, коли дітей через фінансові труднощі відправляли до інституційних закладів. Розмір виплат залежить від віку дитини та наявності інвалідності:

  1. Для дітей до 6 років — 6 407,5 грн (або 8 970,5 грн для дітей з інвалідністю).
  2. Для дітей від 6 до 18 років — 7 990 грн (або 11 186 грн для дітей з інвалідністю).

Як подати заяву на допомогу

Для отримання допомоги тимчасовий опікун має подати заяву. Це можна зробити через органи соцзахисту, ЦНАП або виконком територіальної громади. Також важливо, щоб сім’я проживала в Україні. Допомогу надають, якщо:

  1. Один із батьків загинув, помер або не виконує своїх обов’язків.
  2. Батьки перебувають на окупованій території чи в зоні бойових дій.
  3. Батько чи мати зникли безвісти, перебувають у розшуку або полоні.

Також підтримка доступна для прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Раніше ми писали, що у кінці січня 2025 року внутрішньо переміщені особи зможуть подати заяву на новий вид фінансової допомоги. Мова йде про субсидії, які спрямовані на покриття витрат за оренду житла.

Також ми розповідали, що у 2025 році українські діти, які зазнали наслідків воєнних дій, матимуть можливість отримати офіційний статус "дитина війни". Проте цей статус доступний не для всіх категорій громадян.

виплати діти гроші соцвиплати допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:33 Військовим ЗСУ видаватимуть "Пакунок пораненого" з 2025 року

14:31 У центрі Києва ветеран війни змушений просити їжу в перехожих

14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

13:59 Екологічна катастрофа у Чорному морі — є ризик мутацій

14:33 Військовим ЗСУ видаватимуть "Пакунок пораненого" з 2025 року

14:31 У центрі Києва ветеран війни змушений просити їжу в перехожих

14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

13:59 Екологічна катастрофа у Чорному морі — є ризик мутацій

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року