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Выплаты более 11 тысяч на детей в 2025 году — кто получит деньги

2 января 2025 12:19
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Более 11 тысяч гривен ежемесячно — кто получит выплаты на детей в 2025 году
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В 2025 году украинцы могут получить деньги по программе "Ребенок не один", который оказывает финансовую помощь семьям, временно заботящимся о детях до получения ими статуса сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Это важный шаг, ведь раньше такие семьи часто оставались без поддержки.

О том, что это за программа и как получить деньги в 2025 году, пояснили на портале "Дія".

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Финансовую поддержку могут получить семьи, временно ухаживающие за ребенком. Программа помогает избежать ситуаций, когда детей из-за финансовых трудностей отправляли в институциональные учреждения. Размер выплат зависит от возраста ребенка и наличия инвалидности:

  1. Для детей до 6 лет — 6 407,5 грн (или 8 970,5 грн для детей с инвалидностью).
  2. Для детей от 6 до 18 лет — 7 990 грн (или 11 186 грн для детей с инвалидностью).

Как подать заявление на помощь

Для получения пособия временный опекун должен подать заявление. Это можно сделать через органы соцзащиты, ЦНАП или исполком территориального общества. Также важно, чтобы семья проживала в Украине. Помощь оказывают, если:

  1. Один из родителей погиб, умер или не исполняет свои обязанности.
  2. Родители находятся на оккупированной территории или в зоне боевых действий.
  3. Отец или мать пропали без вести, находятся в розыске или плену.

Поддержка также доступна для приемных семей и детских домов семейного типа.

Ранее мы писали, что в конце января 2025 г. внутренне перемещенные лица смогут подать заявление на новый вид финансовой помощи. Речь идет о субсидиях, направленных на покрытие расходов на аренду жилья.

Также мы рассказывали, что в 2025 году украинские дети, подвергшиеся последствиям военных действий, будут иметь возможность получить официальный статус "ребенок войны". Однако, этот статус доступен не для всех категорий граждан.

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