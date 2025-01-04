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Бесплатный проезд для детей — до какого возраста действует льгота

4 января 2025 15:37
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Дети в общественном транспорте — нужно ли оплачивать проезд в 2025 году
Ребенок в общественном транспорте. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В Украине есть большое количество граждан, которые имеют право на льготный проезд в общественном транспорте и освобождаются от оплаты. При этом возникает вопрос, относятся ли к этому списку дети. И действительно, право на льготный проезд они имеют, но только до определенного возраста.

О том, нужно ли оплачивать проезд за детей в 2025 году, отмечается в законе Украины "Об автомобильном транспорте".

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Правила перевозки пассажиров в общественном транспорте предусматривают, что дети в возрасте до 6 лет могут путешествовать бесплатно при условии, что они не занимают отдельного места. Это касается и автобусного сообщения, но следует учесть несколько важных аспектов:

  • для бесплатной перевозки ребенка на международном маршруте необходимо иметь при себе свидетельство о рождении;
  • в городских автобусах ребенок от 6 лет может путешествовать самостоятельно, тогда как на междугородних и международных маршрутах дети до 14 лет должны ездить только в сопровождении взрослых;
  • один взрослый имеет право перевозить бесплатно только одного ребенка до 6 лет, держа его на руках или коленях. Супруги, соответственно, могут взять двух детей таким же способом.

Для ребенка старше 6 лет необходимо покупать билет за полную стоимость, как для взрослого пассажира. Кроме бесплатного проезда, в Украине предусмотрен ряд льгот на автобусные билеты для детей. Это касается:

  1. Детей из многодетных семей.
  2. Детей-сирот и детей, которые остались без родительской опеки.
  3. Учеников школ, которые могут воспользоваться скидкой 50% на проезд в городском транспорте при наличии школьного билета.

Детальную информацию о скидках на междугородних и международных маршрутах стоит уточнять у перевозчика.

Какие документы нужно иметь для выезда с ребенком за границу

Для выезда за границу вместе с ребенком необходимо подготовить определенный пакет документов. Среди них свидетельство о рождении, паспорт ребенка и, при необходимости, нотариально заверенное согласие одного из родителей, если ребенок путешествует с другим из них или сопровождающим лицом.

В некоторых случаях также может понадобиться свидетельство о разводе или решение суда. Требования к документам зависят от законодательства страны, в которую направляется ребенок. Например, если там действует визовый режим, могут потребоваться дополнительные разрешения или документы.

Ранее мы писали, что миллионы граждан Украины пользуются общественным транспортом. Для большинства поездки являются платными, однако определенные группы населения имеют право на льготы.

Также мы рассказывали, что в 2025 году украинцы будут иметь возможность получить средства в рамках программы "Ребенок не один". Эта инициатива направлена на предоставление финансовой помощи семьям, которые временно заботятся о детях до момента получения ими статуса сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

дети транспорт льготы проезд общественный транспорт

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