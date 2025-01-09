Громадський транспорт у 2025 році — який багаж не можна брати у маршрутки

Пасажири біля маршрутки. Фото: УНІАН

Щодня тисячі українців користуються громадським транспортом: автобусами, трамваями, тролейбусами чи маршрутками. Однак, перебуваючи в ролі пасажирів, важливо не лише знати свої права, а й дотримуватися обов’язків.

Про те, що заборонено перевозити в маршрутках у 2025 році, зазначається на сайті Верховної Ради України.

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Що заборонено перевозити в громадському транспорті

У громадському транспорті заборонено перевозити великогабаритні речі, що перевищують розміри 100х50х30 см, вагу понад 40 кг або довжину більше ніж 190 см. Такий багаж може стати причиною відмови у проїзді або вас можуть попросити залишити транспортний засіб на найближчій зупинці.

Однак заборонити перевезення багажу може виключно контролер і лише після проведення вимірів спеціальними пристроями — рулеткою чи ручними вагами. Якщо вага багажу в межах 30-40 кг, пасажир зобов’язаний придбати додатковий квиток. Безплатно можна перевозити ручний багаж вагою до 30 кг. У громадському транспорті дозволено перевозити:

дрібний садовий інвентар;

санки, дитячі візочки, велосипеди, невеликі клітки для тварин.

Водночас пасажирам забороняється перевозити вибухові, легкозаймисті, отруйні, їдкі речовини чи наркотики. Домашніх тварин, як-от собак чи котів, можна брати із собою за певних умов.

Наприклад, собака має бути в наморднику та на короткому повідці. Контролер або водій має право перевірити ветеринарний паспорт тварини. У разі відсутності документа пасажиру може бути відмовлено у проїзді. Головне правило — багаж чи тварини не повинні створювати дискомфорту для інших пасажирів.

Що ще заборонено робити у громадському транспорті

Дотримання правил поведінки — запорука безпеки та комфорту для всіх. Саме тому у громадському транспорті забороняється:

палити;

перебувати в кабіні водія;

відволікати водія під час руху;

слухати музику чи дивитися відео без навушників;

користуватися аварійним обладнанням без нагальної потреби;

голосно розмовляти телефоном або обговорювати особисті теми;

перебувати в салоні в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Дотримання цих простих правил дозволить уникнути конфліктних ситуацій та зробить поїздки комфортними як для пасажирів, так і для водіїв.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що щодня послугами громадського транспорту в Україні користуються мільйони людей. Для більшості пасажирів проїзд є платним, проте окремі категорії громадян мають право на пільги, які звільняють їх від оплати за проїзд у маршрутках.

Також ми розповідали, що у 2024 році в обласних центрах України відбулися зміни, пов’язані з вартістю проїзду в громадському транспорті. У той час як у деяких містах підняли тарифи, інші вирішили залишити їх на попередньому рівні.