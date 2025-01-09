Общественный транспорт в 2025 году — какой багаж нельзя брать в маршрутки

Пассажиры возле маршрутки. Фото: УНИАН

Каждый день тысячи украинцев пользуются общественным транспортом: автобусами, трамваями, троллейбусами или маршрутками. Однако, находясь в роли пассажиров, важно не только знать свои права, но и соблюдать обязанности.

О том, что запрещено перевозить в маршрутках в 2025 году, отмечается на сайте Верховной Рады Украины.

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Что запрещено перевозить в общественном транспорте

В общественном транспорте запрещено перевозить крупногабаритные вещи, превышающие размеры 100х50х30 см, вес более 40 кг или длину более 190 см. Такой багаж может стать причиной отказа в проезде или вас могут попросить оставить транспортное средство на ближайшей остановке.

Однако запретить перевозку багажа может исключительно контролер и только после проведения измерений специальными устройствами — рулеткой или ручными весами. Если вес багажа в пределах 30-40 кг, пассажир обязан приобрести дополнительный билет. Бесплатно можно перевозить ручной багаж весом до 30 кг. В общественном транспорте разрешено перевозить:

мелкий садовый инвентарь;

санки, детские коляски, велосипеды, небольшие клетки для животных.

В то же время пассажирам запрещается перевозить взрывчатые, легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие вещества или наркотики. Домашних животных, например собак или кошек, можно брать с собой при определенных условиях.

Например, собака должна быть в наморднике и на коротком поводке. Контролер или водитель имеет право проверить ветеринарный паспорт животного. В случае отсутствия документа пассажиру может быть отказано в проезде. Главное правило — багаж или животные не должны создавать дискомфорта для других пассажиров.

Что еще запрещено делать в общественном транспорте

Соблюдение правил поведения — залог безопасности и комфорта для всех. Именно поэтому в общественном транспорте запрещается:

курить;

находиться в кабине водителя;

отвлекать водителя во время движения;

слушать музыку или смотреть видео без наушников;

пользоваться аварийным оборудованием без крайней необходимости;

громко разговаривать по телефону или обсуждать личные темы;

находиться в салоне в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Соблюдение этих простых правил позволит избежать конфликтных ситуаций и сделает поездки комфортными как для пассажиров, так и для водителей.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что ежедневно услугами общественного транспорта в Украине пользуются миллионы людей. Для большинства пассажиров проезд является платным, однако отдельные категории граждан имеют право на льготы, которые освобождают их от оплаты за проезд в маршрутках.

Также мы рассказывали, что в 2024 году в областных центрах Украины произошли изменения, связанные со стоимостью проезда в общественном транспорте. В то время как в некоторых городах подняли тарифы, другие решили оставить их на прежнем уровне.