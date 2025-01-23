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Пільги на транспорт — де пенсіонерам треба платити

23 січня 2025 10:11
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пільги для пенсіонерів у 2025 році — чому транспорт не скрізь безплатний
Жінка похилого віку виходить з маршрутки. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів №354, пенсіонери за віком можуть безплатно користуватися міським транспортом загального користування (крім метро та таксі) та на приміських маршрутах. Однак в деяких містах України є свої місцеві особливості, про які варто знати.

Про те, чому право на пільговий проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів надається не скрізь, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Як пенсіонеру підтвердити право на пільговий проїзд

Згідно з пунктом 1-1 Постанови Кабінету Міністрів №354, для отримання права на безплатний проїзд потрібно мати посвідчення встановленого зразка або відповідну довідку. У разі впровадження в місті автоматизованої системи обліку оплати проїзду, додатково знадобиться електронний квиток, зареєстрований у системі. 

Закон гарантує безоплатне оформлення такого квитка, однак у багатьох містах реалізація цієї норми залежить від місцевих рішень. Наприклад, у Києві необхідна "Картка киянина", а у Львові — "ЛеоКарт".

Які обмеження діють у Львові

Згідно з даними на сайті ЛеоКарт, пенсіонери за віком мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті Львівської територіальної громади. Проте з липня 2024 року для пенсіонерів та осіб з інвалідністю III групи запроваджено ліміт — до 60 безплатних поїздок на місяць.

Таке обмеження поширюється лише на осіб, яким пільги надані Львівською громадою. Для отримання права на пільговий проїзд необхідно оформити ЛеоКарт у спеціальних пунктах. Пенсіонери з інших міст без ЛеоКарт скористатися пільгою не можуть.

Чому у Києві деякі пенсіонери повинні оплачувати проїзд

За інформацією з офіційного сайту київського метрополітену, безплатний проїзд у метро можливий лише для власників "Картки киянина". Пенсіонери з інших міст, навіть за наявності пенсійного посвідчення, не можуть скористатися пільгами у столичному метро.

Що стосується наземного транспорту, київська влада також може запроваджувати додаткові умови, наприклад, використання електронних карток. Тому перед поїздкою варто дізнатися актуальну інформацію у транспортних службах.

Щоб уникнути непорозумінь під час користування громадським транспортом, пенсіонерам варто заздалегідь уточнити умови надання пільг у конкретному місті, зокрема щодо необхідності оформлення електронних карток.

Раніше ми писали, що у 2025 році українці, які досягнуть 70-річного віку, можуть очікувати на підвищення розміру пенсійних виплат та додаткові державні пільги. Вікові надбавки передбачені для людей, у яких розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн.

Також ми розповідали, що метрополітен залишається одним із найшвидших способів пересування у великих містах. Щодня тисячі українців користуються послугами підземного транспорту. Для більшості пасажирів проїзд є платним, проте окремі категорії громадян мають право на пільги.

транспорт пенсіонери пільги проїзд соціальний захист

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:00 Програму "Тепла зима" продовжили — хто отримає 6,5 тис. грн

10:56 Володимир Кличко відповів, чи повернеться на ринг

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