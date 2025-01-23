Льготы для пенсионеров в 2025 году — почему транспорт не везде бесплатный

Пожилая женщина выходит из маршрутки. Фото: УНИАН

Согласно Постановлению Кабинета Министров №354, пенсионеры по возрасту могут бесплатно пользоваться городским транспортом общего пользования (кроме метро и такси) и на пригородных маршрутах. Однако в некоторых городах Украины есть свои местные особенности, о которых стоит знать.

О том, почему право на льготный проезд в общественном транспорте для пенсионеров предоставляется не везде, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Как пенсионеру подтвердить право на льготный проезд

Согласно пункту 1-1 Постановления Кабинета Министров №354, для получения права на бесплатный проезд нужно иметь удостоверение установленного образца или соответствующую справку. В случае внедрения в городе автоматизированной системы учета оплаты проезда, дополнительно понадобится электронный билет, зарегистрированный в системе.

Закон гарантирует бесплатное оформление такого билета, однако во многих городах реализация этой нормы зависит от местных решений. Например, в Киеве необходима "Карточка киевлянина", а во Львове — "ЛеоКарт".

Какие ограничения действуют во Львове

Согласно данным на сайте ЛеоКарт, пенсионеры по возрасту имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте Львовской территориальной общины. Однако с июля 2024 года для пенсионеров и лиц с инвалидностью III группы введен лимит — до 60 бесплатных поездок в месяц.

Такое ограничение распространяется только на лиц, которым льготы предоставлены Львовской общиной. Для получения права на льготный проезд необходимо оформить ЛеоКарт в специальных пунктах. Пенсионеры из других городов без ЛеоКарт воспользоваться льготой не могут.

Почему в Киеве некоторые пенсионеры должны оплачивать проезд

По информации с официального сайта киевского метрополитена, бесплатный проезд в метро возможен лишь для владельцев "Карточки киевлянина". Пенсионеры из других городов, даже при наличии пенсионного удостоверения, не могут воспользоваться льготами в столичном метро.

Что касается наземного транспорта, киевские власти также могут вводить дополнительные условия, например, использование электронных карточек. Поэтому перед поездкой стоит узнать актуальную информацию в транспортных службах.

Чтобы избежать недоразумений при пользовании общественным транспортом, пенсионерам стоит заранее уточнить условия предоставления льгот в конкретном городе, в частности относительно необходимости оформления электронных карточек.

Ранее мы писали, что в 2025 году украинцы, которые достигнут 70-летнего возраста, могут ожидать повышения размера пенсионных выплат и дополнительные государственные льготы. Возрастные надбавки предусмотрены для людей, у которых размер пенсии не превышает 10 340,35 грн.

Также мы рассказывали, что метрополитен остается одним из самых быстрых способов передвижения в крупных городах. Ежедневно тысячи украинцев пользуются услугами подземного транспорта. Для большинства пассажиров проезд является платным, однако отдельные категории граждан имеют право на льготы.