Пільги та надбавки після 70 років — яку підтримку надає держава у 2025

Чоловік похилого віку тримає ліки. Фото: УНІАН

Пенсіонерам старше 70 років, держава надає пільги, які значно полегшують їх повсякденне життя. Також у 2025 році такі громадяни можуть розраховувати на вікові надбавки, які автоматично збільшать розмір їх пенсій.

Про доплати та пільги, які можуть отримати пенсіонери після 70 років, розповіли на сайті Пенсійного фонду України.

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Які надбавки отримають пенсіонери старше 70 років

У 2025 році українські пенсіонери, яким виповниться 70 років, можуть розраховувати на підвищення пенсії та інші пільги від держави. Українці, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн, отримають вікові надбавки, розмір яких цьогоріч становить:

для осіб, які досягли 70 років, але ще не досягли 75 — до 300 грн;

для осіб від 75 до 80 років — до 456 грн;

для осіб старше 80 років — до 570 грн.

Крім того, в рамках програми "Тисяча Зеленського", пенсіонери зможуть отримати одноразову допомогу в розмірі 1000 грн. Програма діятиме до кінця лютого 2025 року. Кошти будуть зараховані на картку Національного кешбеку, яку можна оформити через застосунок "Дія" або через банк-партнер. Важливо, що зняти готівку з цієї картки неможливо, а витратити гроші можна до кінця 2025 року.

Які пільги мають громадяни старше 70 років

Окрім виплат, українським пенсіонерам старше 70 років доступно чимало пільг від держави, зокрема:

Безплатна юридична допомога включаючи консультації, оформлення документів та інші правові послуги (деякі послуги надаються зі знижкою, а не безплатно). Звільнення від податку на землю для пенсіонерів, які володіють земельними ділянками певного розміру (від 0,01 га до 2 га залежно від призначення землі). Безплатний проїзд у міському громадському транспорті (окрім метро та таксі), а також на приміських автобусах і електричках. 50% знижка на автострахування для пенсіонерів, які мають автомобіль з двигуном до 2500 куб. см або електродвигуном до 100 кВт.

Окрім того, для пенсіонерів, які проживають у сільській місцевості та працювали в галузях медицини, освіти чи культури, є можливість отримати пільги на комунальні послуги. Решта пенсіонери, які живуть у містах, можуть подати заявку на субсидії через Пенсійний фонд України або портал "Дія", якщо їх витрати на комунальні послуги перевищують обов'язковий платіж.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що пільги для ветеранів праці є важливим аспектом соціальної підтримки, що сприяє підвищенню якості життя цієї категорії осіб. Вони охоплюють як медичну, так і соціальну допомогу, створюючи комфортніші умови для життя заслужених українців.

Також ми розповідали, що оскільки пенсіонери є однією з найбільш вразливих груп населення, держава надає їм фінансову підтримку та допомогу в різних сферах. Таким чином, громадяни, які досягли 60 років у 2025 році та мають пенсійне посвідчення, можуть користуватись державними пільгами.