Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Доплати та пільги у 2025 — що доступно українцям після 70 років arrow

Доплати та пільги у 2025 — що доступно українцям після 70 років

22 січня 2025 05:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пільги та надбавки після 70 років — яку підтримку надає держава у 2025
Чоловік похилого віку тримає ліки. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Пенсіонерам старше 70 років, держава надає пільги, які значно полегшують їх повсякденне життя. Також у 2025 році такі громадяни можуть розраховувати на вікові надбавки, які автоматично збільшать розмір їх пенсій.

Про доплати та пільги, які можуть отримати пенсіонери після 70 років, розповіли на сайті Пенсійного фонду України.

Читайте також:

Які надбавки отримають пенсіонери старше 70 років

У 2025 році українські пенсіонери, яким виповниться 70 років, можуть розраховувати на підвищення пенсії та інші пільги від держави. Українці, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн, отримають вікові надбавки, розмір яких цьогоріч становить:

  • для осіб, які досягли 70 років, але ще не досягли 75 — до 300 грн;
  • для осіб від 75 до 80 років — до 456 грн;
  • для осіб старше 80 років — до 570 грн.

Крім того, в рамках програми "Тисяча Зеленського", пенсіонери зможуть отримати одноразову допомогу в розмірі 1000 грн. Програма діятиме до кінця лютого 2025 року. Кошти будуть зараховані на картку Національного кешбеку, яку можна оформити через застосунок "Дія" або через банк-партнер. Важливо, що зняти готівку з цієї картки неможливо, а витратити гроші можна до кінця 2025 року.

Які пільги мають громадяни старше 70 років

Окрім виплат, українським пенсіонерам старше 70 років доступно чимало пільг від держави, зокрема:

  1. Безплатна юридична допомога включаючи консультації, оформлення документів та інші правові послуги (деякі послуги надаються зі знижкою, а не безплатно).
  2. Звільнення від податку на землю для пенсіонерів, які володіють земельними ділянками певного розміру (від 0,01 га до 2 га залежно від призначення землі).
  3. Безплатний проїзд у міському громадському транспорті (окрім метро та таксі), а також на приміських автобусах і електричках.
  4. 50% знижка на автострахування для пенсіонерів, які мають автомобіль з двигуном до 2500 куб. см або електродвигуном до 100 кВт.

Окрім того, для пенсіонерів, які проживають у сільській місцевості та працювали в галузях медицини, освіти чи культури, є можливість отримати пільги на комунальні послуги. Решта пенсіонери, які живуть у містах, можуть подати заявку на субсидії через Пенсійний фонд України або портал "Дія", якщо їх витрати на комунальні послуги перевищують обов'язковий платіж.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що пільги для ветеранів праці є важливим аспектом соціальної підтримки, що сприяє підвищенню якості життя цієї категорії осіб. Вони охоплюють як медичну, так і соціальну допомогу, створюючи комфортніші умови для життя заслужених українців.

Також ми розповідали, що оскільки пенсіонери є однією з найбільш вразливих груп населення, держава надає їм фінансову підтримку та допомогу в різних сферах. Таким чином, громадяни, які досягли 60 років у 2025 році та мають пенсійне посвідчення, можуть користуватись державними пільгами.

виплати пенсіонери вік пільги допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

06:33 Спадщина без приїзду в Україну — як отримати майно за кордоном

06:30 В Україні оновились ціни на ячмінь — яка вартість зерна у січні

06:30 Мобілізація до 25 років — у якій ситуації ТЦК має таке право

06:25 Дощ зі снігом — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:18 Трамп не проти, щоб Маск купив TikTok — у скільки оцінює

06:10 Українці можуть збільшити пенсії на 50% — що треба знати

06:02 Мороз може псувати смартфон — як захистити пристрій від холоду

06:01 Хто з клієнтів Ощадбанку не отримає "Зимову єПідтримку"

05:57 Військовий у штабі — яка винагорода нараховується на фронті

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

06:33 Спадщина без приїзду в Україну — як отримати майно за кордоном

06:30 В Україні оновились ціни на ячмінь — яка вартість зерна у січні

06:30 Мобілізація до 25 років — у якій ситуації ТЦК має таке право

06:25 Дощ зі снігом — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:18 Трамп не проти, щоб Маск купив TikTok — у скільки оцінює

06:10 Українці можуть збільшити пенсії на 50% — що треба знати

06:02 Мороз може псувати смартфон — як захистити пристрій від холоду

06:01 Хто з клієнтів Ощадбанку не отримає "Зимову єПідтримку"

05:57 Військовий у штабі — яка винагорода нараховується на фронті

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати