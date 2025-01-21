Ветерани праці в Україні — хто може отримати статус та які пільги доступні у 2025 році

Людина похилого віку в авто. Фото: УНІАН

Пільги для ветеранів праці — це важливий елемент соціальної підтримки, який допомагає покращити якість життя цієї категорії громадян. Підтримка охоплює як соціальну, так і медичну сфери, забезпечуючи більш комфортні умови життя для українців із таким статусом.

Про те, хто може отримати статус ветерана праці та які пільги надаються таким громадянам у 2025 році, пояснили в Міністерстві соціальної політики України.

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Хто може отримати статус ветерана праці

В Україні передбачені спеціальні пільги для ветеранів праці, що можуть суттєво покращити умови життя громадян із цим статусом. Його можуть отримати такі категорії українців:

інваліди I та II груп, що мають стаж роботи не менше 15 років;

ті, хто має медаль "Ветеран праці", отриману за законодавством СРСР;

чоловіки з трудовим стажем 40 років і жінки зі стажем 35 років, які вже вийшли на пенсію;

особи, яким було призначено пенсію на пільгових умовах відповідно до Списку № 1, що охоплює роботу в підземних умовах, зокрема з високою шкідливістю, за умови стажу 25 років для жінок і 30 років для чоловіків;

особи, що працювали за Списком № 2, який охоплює роботи зі шкідливими умовами, при наявності 30 років стажу для жінок і 35 років для чоловіків;

пенсіонери, які отримали пенсію на пільгових умовах або за вислугу років відповідно до положень статей 13 і 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення", якщо їхній трудовий стаж становить 30 років для жінок і 35 років для чоловіків;

люди з діагнозами гіпофізарний нанізм чи диспропорційний карликовий ріст, які вийшли на пенсію за статтею 18 Закону "Про пенсійне забезпечення", маючи 25 років стажу для жінок і 30 років для чоловіків.

Для підтвердження статусу обов’язково потрібно мати відповідне посвідчення.

Які пільги мають ветерани праці у 2025 році

Громадяни, які мають статус ветерана праці, мають право на такі пільги:

звільнення від сплати земельного податку;

можливість встановлення домашнього телефону без черги;

безплатний проїзд усіма видами міського транспорту, окрім таксі;

переваги у вступі до садівничих товариств і гаражних кооперативів;

пріоритет у наданні кредитів на будівництво чи купівлю житла, дач або облаштування садових ділянок;

можливість брати відпустку в зручний час, а також додаткова відпустка без оплати до двох тижнів на рік;

першочергове право на отримання житла, земельних ділянок для індивідуального будівництва чи городництва, а також на ремонт житла й забезпечення паливом.

Пільги на проїзд надаються, якщо середньомісячний дохід сім’ї за останні шість місяців не перевищує встановленого рівня для отримання податкової соціальної пільги.

Які медичні пільги мають ветерани праці

Ветерани праці мають низку переваг у сфері охорони здоров’я:

право обслуговуватися в поліклініках, до яких вони були прикріплені раніше;

можливість безоплатного зубопротезування (окрім протезів із дорогоцінних матеріалів);

переважний доступ до санаторно-курортного лікування чи компенсація його вартості.

Окрім того, ветерани праці мають право на щорічне медичне обстеження з участю необхідних фахівців, а також першочергове обслуговування в медичних закладах, аптеках і госпіталізацію.

Раніше ми писали, що соціальна підтримка людей похилого віку є важливим напрямком державної політики в Україні. Однак багато пенсіонерок не обізнані про свої права та можливість скористатися пільгами, через що вони можуть втратити важливу допомогу від держави.

Також ми розповідали, що для осіб з інвалідністю різних груп передбачені пільги, але їхнє отримання вимагає наявності документа, що підтверджує відповідний статус. До II групи інвалідності відносяться ті, хто здатен самостійно забезпечувати свої базові потреби, але не може працювати у звичайних умовах.