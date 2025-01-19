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Пільги для осіб з інвалідністю II групи — що доступно у 2025 році

19 січня 2025 05:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пільги для осіб з інвалідністю II групи — як допомагає держава у 2025 році
Людина з інвалідністю тримає гаманець. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

В Україні є пільги для людей з інвалідністю різних груп, але для їх отримання необхідно мати посвідчення, яке підтверджує цей статус. До категорії осіб з інвалідністю II групи відносяться громадяни, які здатні себе обслуговувати, але не можуть працювати в стандартних умовах.

Про те, які пільги мають українці з II групою інвалідності у 2025 році, зазначається в законі "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

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Держава активно підтримує громадян з інвалідністю, надаючи їм особливі пільги та можливості. Для їх отримання необхідно підтвердити свій статус відповідним посвідченням. У 2025 році люди з інвалідністю II групи можуть розраховувати на таку підтримку: 

  • Пільги на житло та комунальні послуги

Особи з інвалідністю II групи мають пріоритет в отриманні житла, особливо якщо вони постраждали на виробництві або є військовими, які потребують поліпшення житлових умов.

Хоча пільг на оплату ЖКП для людей з II групою інвалідності немає, вони можуть отримати субсидію на комунальні послуги через органи соціального захисту. Субсидії перепризначаються автоматично.

  • Пільги для працівників

Люди з інвалідністю II групи, які працюють, можуть скористатися певними правами, згідно з українським законодавством. Наприклад, для них не встановлюються випробувальні терміни. Вони мають право на розірвання трудового договору за власною ініціативою в будь-який час. Також працівники можуть вибрати індивідуальний графік роботи, наприклад, неповний робочий день.

Працівники з II групою інвалідності можуть брати відпустку у будь-який час, навіть до шестимісячного терміну безперервної роботи. Також їм надається більша тривалість щорічної відпустки.

  • Пільги на ліки

При амбулаторному лікуванні люди з II групою інвалідності можуть отримати лікарські засоби зі знижкою 50%. Особи, інвалідність яких стала наслідком війни, мають право на безплатні ліки.

  • Транспортні пільги

Люди з II групою інвалідності мають право на позачергове обслуговування в громадському транспорті та на підприємствах, що надають послуги населенню. Вони також мають право на безплатний проїзд у міському транспорті, а з 1 жовтня по 15 травня — на знижку 50% на інші види транспорту (повітряного, залізничного, річкового та автомобільного).

  • Освітні пільги

Студенти з інвалідністю II групи можуть отримувати соціальну стипендію та додаткову допомогу. Вступ до вищих навчальних закладів здійснюється за квотами.

  • Пільги на зв'язок

Особи з інвалідністю II групи мають право на безплатне встановлення телефонів та отримання мобільних телефонів для письмового спілкування.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що люди, віднесені до першої групи інвалідності, не здатні самостійно забезпечувати власне повсякденне життя, потребуючи постійного догляду чи допомоги зі сторони. Для таких громадян держава запровадила окремі виплати та пільги.

Також ми розповідали, що підтримка пенсіонерів є одним із важливих напрямів соціальної політики України. Однак не всі жінки похилого віку знають про свої права чи можливість отримати пільги від держави.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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