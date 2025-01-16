Допомога для людей з I групою інвалідності — які виплати та пільги можна отримати у 2025 році

Людина рахує гроші. Фото: УНІАН

До першої групи інвалідності зараховуються люди, які не можуть самостійно забезпечити своє повсякденне існування, постійно потребують сторонньої допомоги чи нагляду. Вони частково або повністю залежать від інших у виконанні основних побутових і соціальних функцій. Для підтримки таких громадян державою передбачені спеціальні пільги та виплати.

Про те, які виплати та пільги мають люди з 1 групою інвалідності у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Пенсійні виплати для людей з інвалідністю 1 групи у 2025 році

У 2025 році особи з інвалідністю з дитинства 1 групи отримують пенсію в розмірі, що дорівнює 100% прожиткового мінімуму, тобто 2 361 грн. Держава також забезпечує фінансову підтримку людям, які надають догляд таким особам.

Першу групу інвалідності поділяють на підгрупи. Підгрупа "А" — це люди з тяжкими порушеннями здоров’я, які потребують постійного догляду. До підгрупи "Б" належать громадяни зі значними порушеннями здоров’я, які частково залежать від сторонньої допомоги у виконанні соціально-побутових функцій.

Після відповідного медичного огляду людині призначають групу інвалідності й визначають її підгрупу. Від цього залежить розмір державних виплат:

Особи з інвалідністю з дитинства 1 групи, підгрупа А — 4 722 грн (200% прожиткового мінімуму); Особи з інвалідністю з дитинства 1 групи, підгрупа Б — 2 361 грн (100% прожиткового мінімуму).

Також діти з інвалідністю отримують пенсії залежно від групи:

Діти до 6 років з інвалідністю, підгрупа А — 5 163 грн; Інші діти до 6 років — 1 281,5 грн; Діти 6–18 років з інвалідністю, підгрупа А — 6 392 грн; Інші діти 6–18 років — 1 598 грн.

У разі зміни розміру прожиткового мінімуму розмір виплат автоматично перераховується. Соціальні виплати можна отримувати без додаткових звернень до органів соцзахисту.

Які пільги мають громадяни з 1 групою інвалідності у 2025 році

Для підтримки громадян, які мають першу групу інвалідності, держава передбачила чимало піль. Зокрема:

Спеціальні послуги для осіб з інвалідністю 1 групи:

Позачергове встановлення домашніх телефонів. Санаторно-курортне лікування дітей з інвалідністю. Безплатне протезування для дітей з інвалідністю. Надання сурдотехніки та послуг сурдоперекладу для осіб із порушеннями слуху.

Батьки таких дітей отримують виплати за період санаторно-курортного лікування за умови надання медичного висновку про необхідність догляду за дитиною.

Лікарські засоби та медичне обслуговування

Особи, які отримують мінімальну пенсію чи соціальну допомогу, мають право на безплатне або частково оплачуване (50%) отримання лікарських засобів за рецептом. Також надаються безплатно або зі знижкою:

Протези (очні, зубні, щелепні); Сурдотехніка, слухові апарати, окуляри; Засоби пересування (включно з електроколясками); Автомобілі (за наявності медичних показань).

Безплатний проїзд:

Люди з інвалідністю 1 групи та супроводжуючі особи користуються правом на безплатний проїзд у міському транспорті (крім таксі). Передбачено знижку 50% на проїзд у внутрішніх автомобільних, залізничних, повітряних та річкових маршрутах з 1 жовтня до 15 травня. Особи з інвалідністю внаслідок війни 1 групи, які досягли 85 років, мають право на один безплатний проїзд туди й назад у рік та 50% знижки на внутрішні поїздки без обмежень.

Знижки на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП)

Для оформлення пільг на ЖКП особам з інвалідністю 1 групи необхідно подати документи до органів соцзахисту. Особи з інвалідністю внаслідок бойових дій мають право на 100% знижку на:

Користування житлом у межах норми (21 кв. м на людину + 10,5 кв. м на сім’ю); Комунальні послуги (газ, електрика, вода) в межах норм споживання.

Люди, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС, також користуються 50% знижкою на житлово-комунальні послуги.

Що ще варто знати українцям

Також ми розповідали, що розмір матеріальної допомоги для людей з III групою інвалідності залежить від їхнього працевлаштування. Ті, хто офіційно працює, отримують менші виплати порівняно з незайнятими.

Раніше ми писали, що пенсіонери, які займалися певними професіями та мешкають у сільській місцевості, можуть користуватися повною знижкою на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого чи рідкого палива для печей, а також скрапленого газу. Проте в окремих ситуаціях ці пільги можуть бути скасовані.