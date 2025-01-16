Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow I група інвалідності — повний перелік пільг і виплат у 2025 році arrow

I група інвалідності — повний перелік пільг і виплат у 2025 році

16 січня 2025 08:45
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Допомога для людей з I групою інвалідності — які виплати та пільги можна отримати у 2025 році
Людина рахує гроші. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

До першої групи інвалідності зараховуються люди, які не можуть самостійно забезпечити своє повсякденне існування, постійно потребують сторонньої допомоги чи нагляду. Вони частково або повністю залежать від інших у виконанні основних побутових і соціальних функцій. Для підтримки таких громадян державою передбачені спеціальні пільги та виплати.

Про те, які виплати та пільги мають люди з 1 групою інвалідності у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Пенсійні виплати для людей з інвалідністю 1 групи у 2025 році

У 2025 році особи з інвалідністю з дитинства 1 групи отримують пенсію в розмірі, що дорівнює 100% прожиткового мінімуму, тобто 2 361 грн. Держава також забезпечує фінансову підтримку людям, які надають догляд таким особам.

Першу групу інвалідності поділяють на підгрупи. Підгрупа "А" — це люди з тяжкими порушеннями здоров’я, які потребують постійного догляду. До підгрупи "Б" належать громадяни зі значними порушеннями здоров’я, які частково залежать від сторонньої допомоги у виконанні соціально-побутових функцій. 

Після відповідного медичного огляду людині призначають групу інвалідності й визначають її підгрупу. Від цього залежить розмір державних виплат:

  1. Особи з інвалідністю з дитинства 1 групи, підгрупа А — 4 722 грн (200% прожиткового мінімуму);
  2. Особи з інвалідністю з дитинства 1 групи, підгрупа Б — 2 361 грн (100% прожиткового мінімуму).

Також діти з інвалідністю отримують пенсії залежно від групи:

  1. Діти до 6 років з інвалідністю, підгрупа А — 5 163 грн;
  2. Інші діти до 6 років — 1 281,5 грн;
  3. Діти 6–18 років з інвалідністю, підгрупа А — 6 392 грн;
  4. Інші діти 6–18 років — 1 598 грн.

У разі зміни розміру прожиткового мінімуму розмір виплат автоматично перераховується. Соціальні виплати можна отримувати без додаткових звернень до органів соцзахисту.

Які пільги мають громадяни з 1 групою інвалідності у 2025 році

Для підтримки громадян, які мають першу групу інвалідності, держава передбачила чимало піль. Зокрема:

  • Спеціальні послуги для осіб з інвалідністю 1 групи:
  1. Позачергове встановлення домашніх телефонів.
  2. Санаторно-курортне лікування дітей з інвалідністю.
  3. Безплатне протезування для дітей з інвалідністю.
  4. Надання сурдотехніки та послуг сурдоперекладу для осіб із порушеннями слуху.

Батьки таких дітей отримують виплати за період санаторно-курортного лікування за умови надання медичного висновку про необхідність догляду за дитиною.

  • Лікарські засоби та медичне обслуговування

Особи, які отримують мінімальну пенсію чи соціальну допомогу, мають право на безплатне або частково оплачуване (50%) отримання лікарських засобів за рецептом. Також надаються безплатно або зі знижкою:

  1. Протези (очні, зубні, щелепні);
  2. Сурдотехніка, слухові апарати, окуляри;
  3. Засоби пересування (включно з електроколясками);
  4. Автомобілі (за наявності медичних показань).
  • Безплатний проїзд:
  1. Люди з інвалідністю 1 групи та супроводжуючі особи користуються правом на безплатний проїзд у міському транспорті (крім таксі).
  2. Передбачено знижку 50% на проїзд у внутрішніх автомобільних, залізничних, повітряних та річкових маршрутах з 1 жовтня до 15 травня.
  3. Особи з інвалідністю внаслідок війни 1 групи, які досягли 85 років, мають право на один безплатний проїзд туди й назад у рік та 50% знижки на внутрішні поїздки без обмежень.

Знижки на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП)

Для оформлення пільг на ЖКП особам з інвалідністю 1 групи необхідно подати документи до органів соцзахисту. Особи з інвалідністю внаслідок бойових дій мають право на 100% знижку на:

  1. Користування житлом у межах норми (21 кв. м на людину + 10,5 кв. м на сім’ю);
  2. Комунальні послуги (газ, електрика, вода) в межах норм споживання.

Люди, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС, також користуються 50% знижкою на житлово-комунальні послуги.

Що ще варто знати українцям

Також ми розповідали, що розмір матеріальної допомоги для людей з III групою інвалідності залежить від їхнього працевлаштування. Ті, хто офіційно працює, отримують менші виплати порівняно з незайнятими.

Раніше ми писали, що пенсіонери, які займалися певними професіями та мешкають у сільській місцевості, можуть користуватися повною знижкою на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого чи рідкого палива для печей, а також скрапленого газу. Проте в окремих ситуаціях ці пільги можуть бути скасовані.

виплати інвалідність допомога особа з інвалідністю соціальний захист

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:33 Росія може використати кризу у ПМР для нападу на Молдову

19:29 Фіцо анонсував зустріч із Зеленським — чи відома дата

18:50 Росія має перевагу на сході — Зеленський назвав причину

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

18:39 Зеленський відповів, з ким ведуть перемовини щодо миротворців

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:32 Зеленський назвав витрати України на війну у 2024 році

18:25 Що найбільше подорожчало в Україні та до чого готуватися далі

18:08 Землю вартістю 31 млн грн у Києві ледь не віддали даром — деталі

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

19:33 Росія може використати кризу у ПМР для нападу на Молдову

19:29 Фіцо анонсував зустріч із Зеленським — чи відома дата

18:50 Росія має перевагу на сході — Зеленський назвав причину

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

18:39 Зеленський відповів, з ким ведуть перемовини щодо миротворців

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:32 Зеленський назвав витрати України на війну у 2024 році

18:25 Що найбільше подорожчало в Україні та до чого готуватися далі

18:08 Землю вартістю 31 млн грн у Києві ледь не віддали даром — деталі

17:41 Без папірців і затверджень — як одеситам оформити інвалідність

17:37 Інавгурація Трампа — онлайн-трансляція з Вашингтона

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

06:04 Як вагнерівці, Шторм Z і V воюють за Україну, — інтерв'ю РДК

15 січня 2025
Ексклюзив

18:49 Мобілізація заброньованих в 2025 році — юрист про нові правила

06:40 Нові ціни на кольорові метали в Україні — вартість латуні дивує

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Text

13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:37 Командир РДК пояснив, що змушує росіян йти на війну в Україну

Text

08:00 Що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало відомо, чому РДК не беруть участі в боях у Курській області

15 січня 2025
Text

23:40 Попенко заявив про критичний стан 800 км тепломереж у Києві

Text

21:20 Засновник РДК про росіян на боці України — інтерв'ю Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво