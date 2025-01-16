Допомога для людей з I групою інвалідності — які виплати та пільги можна отримати у 2025 році

I група інвалідності — повний перелік пільг і виплат у 2025 році
До першої групи інвалідності зараховуються люди, які не можуть самостійно забезпечити своє повсякденне існування, постійно потребують сторонньої допомоги чи нагляду. Вони частково або повністю залежать від інших у виконанні основних побутових і соціальних функцій. Для підтримки таких громадян державою передбачені спеціальні пільги та виплати.
Про те, які виплати та пільги мають люди з 1 групою інвалідності у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Пенсійні виплати для людей з інвалідністю 1 групи у 2025 році
У 2025 році особи з інвалідністю з дитинства 1 групи отримують пенсію в розмірі, що дорівнює 100% прожиткового мінімуму, тобто 2 361 грн. Держава також забезпечує фінансову підтримку людям, які надають догляд таким особам.
Першу групу інвалідності поділяють на підгрупи. Підгрупа "А" — це люди з тяжкими порушеннями здоров’я, які потребують постійного догляду. До підгрупи "Б" належать громадяни зі значними порушеннями здоров’я, які частково залежать від сторонньої допомоги у виконанні соціально-побутових функцій.
Після відповідного медичного огляду людині призначають групу інвалідності й визначають її підгрупу. Від цього залежить розмір державних виплат:
- Особи з інвалідністю з дитинства 1 групи, підгрупа А — 4 722 грн (200% прожиткового мінімуму);
- Особи з інвалідністю з дитинства 1 групи, підгрупа Б — 2 361 грн (100% прожиткового мінімуму).
Також діти з інвалідністю отримують пенсії залежно від групи:
- Діти до 6 років з інвалідністю, підгрупа А — 5 163 грн;
- Інші діти до 6 років — 1 281,5 грн;
- Діти 6–18 років з інвалідністю, підгрупа А — 6 392 грн;
- Інші діти 6–18 років — 1 598 грн.
У разі зміни розміру прожиткового мінімуму розмір виплат автоматично перераховується. Соціальні виплати можна отримувати без додаткових звернень до органів соцзахисту.
Які пільги мають громадяни з 1 групою інвалідності у 2025 році
Для підтримки громадян, які мають першу групу інвалідності, держава передбачила чимало піль. Зокрема:
- Спеціальні послуги для осіб з інвалідністю 1 групи:
- Позачергове встановлення домашніх телефонів.
- Санаторно-курортне лікування дітей з інвалідністю.
- Безплатне протезування для дітей з інвалідністю.
- Надання сурдотехніки та послуг сурдоперекладу для осіб із порушеннями слуху.
Батьки таких дітей отримують виплати за період санаторно-курортного лікування за умови надання медичного висновку про необхідність догляду за дитиною.
- Лікарські засоби та медичне обслуговування
Особи, які отримують мінімальну пенсію чи соціальну допомогу, мають право на безплатне або частково оплачуване (50%) отримання лікарських засобів за рецептом. Також надаються безплатно або зі знижкою:
- Протези (очні, зубні, щелепні);
- Сурдотехніка, слухові апарати, окуляри;
- Засоби пересування (включно з електроколясками);
- Автомобілі (за наявності медичних показань).
- Безплатний проїзд:
- Люди з інвалідністю 1 групи та супроводжуючі особи користуються правом на безплатний проїзд у міському транспорті (крім таксі).
- Передбачено знижку 50% на проїзд у внутрішніх автомобільних, залізничних, повітряних та річкових маршрутах з 1 жовтня до 15 травня.
- Особи з інвалідністю внаслідок війни 1 групи, які досягли 85 років, мають право на один безплатний проїзд туди й назад у рік та 50% знижки на внутрішні поїздки без обмежень.
Знижки на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП)
Для оформлення пільг на ЖКП особам з інвалідністю 1 групи необхідно подати документи до органів соцзахисту. Особи з інвалідністю внаслідок бойових дій мають право на 100% знижку на:
- Користування житлом у межах норми (21 кв. м на людину + 10,5 кв. м на сім’ю);
- Комунальні послуги (газ, електрика, вода) в межах норм споживання.
Люди, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС, також користуються 50% знижкою на житлово-комунальні послуги.
Що ще варто знати українцям
Також ми розповідали, що розмір матеріальної допомоги для людей з III групою інвалідності залежить від їхнього працевлаштування. Ті, хто офіційно працює, отримують менші виплати порівняно з незайнятими.
Раніше ми писали, що пенсіонери, які займалися певними професіями та мешкають у сільській місцевості, можуть користуватися повною знижкою на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого чи рідкого палива для печей, а також скрапленого газу. Проте в окремих ситуаціях ці пільги можуть бути скасовані.
Читайте Новини.LIVE!