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Деякі пенсіонери не отримають пільги у 2025 році — причина

7 січня 2025 12:40
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Деякі пенсіонери втратять право на пільги у 2025 році — кого стосується
Пенсіонерка біля свого двору. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Пенсіонери, які працювали за визначеними спеціальностями та проживають в селах, мають право на 100% знижку на житлово-комунальні послуги, придбання твердого та рідкого пічного палива, а також скрапленого газу. Однак в деяких випадках пільги можуть скасувати.

Про те, чому деякі пенсіонери-пільговики можуть втратити право на допомогу у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Пенсіонери, які працювали у визначених галузях та проживають у сільській місцевості, можуть оформити пільги на житлово-комунальні послуги та паливо. Право на знижку мають:

  1. Медики та фармацевти.
  2. Фахівці з захисту рослин.
  3. Працівники сфери освіти.
  4. Співробітники музеїв і бібліотек.
  5. Працівники культурних та освітніх установ державного і комунального підпорядкування.

Ця пільга не поширюється на членів сім'ї пільговика. Для її отримання потрібно надати документи, що підтверджують роботу пенсіонера в сільській місцевості за певними спеціальностями, а саме довідку або записи в трудовій книжці.

Після подачі документів, інформація про пільговика вноситься до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Щоб отримати пільгу, пенсіонери, які вже внесені в Реєстр, повинні надати:

  • підтвердження місця проживання в сільській місцевості;
  • заяву на пільгу на оплату комунальних послуг, а також на придбання палива і газу.

За що можуть позбавити пільг у 2025 році

Для отримання пільги важливо, щоб пенсіонер проживав в селі й після виходу на пенсію, а також, щоб середньомісячний дохід  за останні шість місяців не перевищував 4 240 гривень.

У разі переїзду або збільшення доходу право на пільгу втрачається. В такому випадку пенсіонер може подати заяву на субсидію за загальними правилами, звернувшись до Пенсійного фонду України.

Раніше ми писали, що з 1 січня 2025 року набрали чинності нові правила надання пільг для оплати комунальних послуг. Тепер право на отримання допомоги мають лише ті родини, де середній дохід на одну особу за останні пів року не перевищує 4 240 грн.

Також ми розповідали, що субсидії залишаються важливим механізмом підтримки сімей, які не можуть самостійно сплачувати повну вартість житлово-комунальних послуг. Водночас отримувачі допомоги повинні виконувати встановлені правила, інакше їм можуть припинити виплати.

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