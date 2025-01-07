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Некоторые пенсионеры не получат льготы в 2025 году — причина

7 января 2025 12:40
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Некоторые пенсионеры потеряют право на льготы в 2025 году — кого касается
Пенсионерка возле своего двора. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Пенсионеры, которые работали по определенным специальностям и проживают в селах, имеют право на 100% скидку на жилищно-коммунальные услуги, приобретение твердого и жидкого печного топлива, а также сжиженного газа. Однако в некоторых случаях льготы могут отменить.

О том, почему некоторые пенсионеры-льготники могут потерять право на помощь в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Кто имеет право на льготы в 2025 году

Пенсионеры, которые работали в определенных отраслях и проживают в сельской местности, могут оформить льготы на жилищно-коммунальные услуги и топливо. Право на скидку имеют:

  1. Медики и фармацевты.
  2. Специалисты по защите растений.
  3. Работники сферы образования.
  4. Сотрудники музеев и библиотек.
  5. Работники культурных и образовательных учреждений государственного и коммунального подчинения.

Эта льгота не распространяется на членов семьи льготника. Для ее получения нужно предоставить документы, подтверждающие работу пенсионера в сельской местности по определенным специальностям, а именно справку или записи в трудовой книжке.

После подачи документов, информация о льготнике вносится в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы. Чтобы получить льготу, пенсионеры, которые уже внесены в Реестр, должны предоставить:

  • подтверждение места проживания в сельской местности;
  • заявление на льготу на оплату коммунальных услуг, а также на приобретение топлива и газа.

За что могут лишить льгот в 2025 году

Для получения льготы важно, чтобы пенсионер проживал в селе и после выхода на пенсию, а также, чтобы среднемесячный доход  за последние шесть месяцев не превышал 4 240 гривен.

В случае переезда или увеличения дохода право на льготу теряется. В таком случае пенсионер может подать заявление на субсидию по общим правилам, обратившись в Пенсионный фонд Украины.

Ранее мы писали, что с 1 января 2025 года вступили в силу новые правила предоставления льгот для оплаты коммунальных услуг. Теперь право на получение помощи имеют только те семьи, где средний доход на одного человека за последние полгода не превышает 4 240 грн.

Также мы рассказывали, что субсидии остаются важным механизмом поддержки семей, которые не могут самостоятельно оплачивать полную стоимость жилищно-коммунальных услуг. В то же время получатели помощи должны выполнять установленные правила, иначе им могут прекратить выплаты.

коммунальные услуги выплаты пенсионеры льготы помощь

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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