Пільги на оплату ЖКП — що змінилося для українців у 2025 році

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

З 1 січня 2025 року набрали чинності нові умови надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Тепер допомогу можуть отримати лише ті сім'ї, де середньомісячний дохід на одну особу за останні 6 місяців не перевищує 4 240 грн.

Про це зазначається в постанові Кабміну під номером 1553 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 389".

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Що зміниться для отримувачів пільг у 2025 році

Згідно з цими нововведеннями, пільги можна отримати лише за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одну особу за останні 6 місяців не перевищує 4 240 грн. Це є максимальним доходом, що дає право на податкову соціальну пільгу. Ці вимоги набирають чинності:

з 1 січня 2025 року для тих, хто звернеться за пільгами у 2025 році;

після завершення опалювального сезону 2024/2025 року для тих, хто отримував пільги до 31 грудня 2024 року.

До переліку пільговиків, на яких вплинуть зміни належать:

Ветерани та члени їхніх сімей. Жертви нацистських переслідувань. Реабілітовані особи та пенсіонери, які стали інвалідами через репресії. Депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є інвалідами. Постраждалі від Чорнобильської катастрофи (категорії 1 і 2) та їхні родичі.

Оновлені правила торкнуться також інвалідів, звільнених з військової служби, та родичів загиблих військовослужбовців.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що пенсіонери зможуть користуватися безплатним проїздом і у 2025 році. Однак ця пільга поширюється лише на певні види транспорту. Для того, щоб скористатися безплатним проїздом, потрібно мати відповідне посвідчення або довідку.

Також ми розповідали, що Кабінет Міністрів оновив правила обчислення середнього місячного доходу сім'ї для всіх видів соціальних виплат. Тепер при розрахунку субсидій буде враховуватися також сплачений військовий збір.