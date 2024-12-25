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Пільги для УБД у 2025 році — на що розраховувати захисникам

25 грудня 2024 12:35
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пільги для УБД у 2025 році — яку підтримку надаватимуть військовим та їх родинам
Військовий несе ялинку. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Військовослужбовці та члени їхніх родин мають право на державні пільги. Це важливе право, яке підтримує тих, хто захищає нашу країну та їх близьких. У 2025 році українці зі статусом УБД зможуть оформити різноманітні знижки та переваги, які суттєво полегшать їх повсякденне життя.

Про те, які пільги зможуть оформити УБД у 2025 році, визначено Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Які пільги матимуть УБД у 2025 році

Військовослужбовці та їхні сім’ї мають право на державні пільги, які регулюються Законом України "Про статус ветеранів". Підтримка надається після офіційного підтвердження статусу учасника бойових дій (УБД). Громадяни, які оформлять такий статус у 2025 році, зможуть отримати:

  • 75% знижку на оплату житлово-комунальних послуг;
  • 100% знижку на комунальні послуги для осіб з інвалідністю;
  • 75% знижку на паливо для опалення, якщо відсутнє централізоване опалення.

Ці пільги поширюються на членів сімей військовослужбовців. Також учасники бойових дій мають право на:

  • безплатні рецептурні ліки;
  • оздоровлення у санаторіях;
  • звільнення від сплати окремих податків;
  • лікування у державних медичних закладах;
  • першочергове зарахування на бюджет у вищих навчальних закладах;
  • безплатний проїзд у міському та приміському транспорті (крім маршрутних таксі).

Як учаснику бойових дій оформити пільги

Для безплатного проїзду в громадському транспорті достатньо показати посвідчення УБД, а щоб отримати решту пільг, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та подати заяву до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. При цьому потрібно мати такі документи:

  • посвідчення УБД;
  • паспорт та ідентифікаційний код (ІПН);
  • дві заяви: на внесення до реєстру та надання пільг.

Документи можна подати особисто або надіслати рекомендованим листом.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що Україна активно працює над наданням підтримки своїм захисникам і їхнім родинам. Зокрема, дружини УБД можуть скористатися соціальними гарантіями та пільгами від держави.

Також ми розповідали, що у 2025 році для учасників бойових дій залишатимуться спеціальні умови для виходу на пенсію. Відомо, на які виплати вони зможуть розраховувати та які документи будуть необхідні для їх оформлення.

комунальні послуги пільги допомога УБД військовослужбовці

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