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Льготы для УБД в 2025 году — на что рассчитывать защитникам

25 декабря 2024 12:35
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Льготы для УБД в 2025 году — какую поддержку будут оказывать военным и их семьям
Военный несет елку. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Военнослужащие и члены их семей имеют право на государственные льготы. Это важное право, поддерживающее тех, кто защищает нашу страну и их близких. В 2025 году украинцы со статусом УБД смогут оформить разнообразные скидки и преимущества, существенно облегчающие их повседневную жизнь.

О том, какие льготы смогут оформить УБД в 2025 году, определен Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Какие льготы будут иметь УБД в 2025 году

Военнослужащие и их семьи имеют право на государственные льготы, регулируемые Законом "О статусе ветеранов". Поддержка предоставляется после официального доказательства статуса участника боевых действий (УБД). Граждане, которые оформят такой статус в 2025 году, смогут получить:

  • 75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • 100% скидка на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью;
  • 75% скидку на отопительное топливо, если отсутствует централизованное отопление.

Эти льготы распространяются на членов семей военнослужащих. Также участники боевых действий имеют право на:

  • бесплатные рецептурные лекарства;
  • оздоровление в санаториях;
  • освобождение от уплаты отдельных налогов;
  • лечение в государственных медицинских учреждениях;
  • первоочередное зачисление в бюджет в высших учебных заведениях;
  • бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте (кроме маршрутных такси).

Как участнику боевых действий оформить льготы

Для бесплатного проезда в общественном транспорте достаточно показать удостоверение УБД, а чтобы получить оставшиеся льготы, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать заявление в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы. При этом необходимо иметь следующие документы:

  • удостоверение УБД;
  • паспорт и идентификационный код (ИНН);
  • два заявления: на внесение в реестр и предоставление льгот.

Документы можно подать лично или отправить заказным письмом.

Что еще будет интересно украинцам

Ранее мы писали, что Украина активно работает над поддержкой своих защитников и их семей. В частности, супруги УБД могут воспользоваться социальными гарантиями и льготами от государства.

Также мы рассказывали, что в 2025 году для участников боевых действий будут оставаться специальные условия выхода на пенсию. Известно, на какие выплаты они могут рассчитывать и какие документы будут необходимы для их оформления.

коммунальные услуги льготы помощь УБД военнослужащие

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13:29 У одесского экс-военкома Борисова отобрали виллу в Испании

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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