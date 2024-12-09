Пільги для дружин УБД у 2025 році — як оформити та які знижки можна буде отримати

Військовий обіймає дружину. Фото: УНІАН

Україна докладає чимало зусиль для підтримки захисників та їх родин. Учасники бойових дій (УБД) мають право на низку пільг, деякі з яких поширюються на близьких родичів. Таким чином, дружини українських військових також можуть отримати певні знижки та соціальні гарантії від держави.

Про те, які пільги зможуть оформити дружини УБД у 2025 році, зазначається в законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Які пільги зможуть оформити дружини УБД у 2025 році

У 2025 році в Україні продовжать діяти соціальні гарантії як для захисників країни, так і для їхніх родин. Зокрема, дружини учасників бойових дій (УБД) можуть розраховувати на низку пільг, передбачених законодавством. Однак досі велика кількість жінок не знає про належні їм знижки та як їх оформити.

Дружини учасників бойових дій у 2025 році можуть скористатися такими пільгами:

75% знижку на оплату житлово-комунальних послуг;

75% знижка на придбання палива для опалення домівок без централізованого теплопостачання;

75% знижка на оплату газу, електроенергії та інших комунальних послуг. Для осіб з інвалідністю розмір знижки сягає 100%.

Пільги надаються в межах визначених норм: 21 кв. м опалювальної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. м на всю сім’ю. Якщо всі члени родини непрацездатні, норма площі збільшується до 42 кв. м на особу та 21 кв. м на родину.

Як оформити пільги у 2025 році

Для оформлення пільг потрібно надати заяву та довідку про склад сім’ї, яка підтверджує статус її членів (непрацездатність батьків, наявність дітей з інвалідністю або неповнолітніх дітей тощо). Подати заявку на отримання пільг можна кількома способами:

Надіславши документи поштою. Особисто звернувшись до сервісного центру ПФУ. Через портал електронних послуг Пенсійного фонду. Через мобільний додаток "Дія" за допомогою електронного підпису.

Дружини УБД можуть розраховувати на суттєву підтримку від держави у вигляді знижок на певні послуги. Однак, щоб скористатися цими привілеями у 2025 році, важливо знати, які саме пільги передбачені та як їх оформити.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій (УБД), отримують право на пільги та соціальні гарантії. Ця допомога також поширюється на близьких родичів захисників.

Також ми розповідали, що держава надає фінансову підтримку родинам військових, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Крім того, близькі загиблого мають право отримати невиплачене грошове забезпечення, яке належало військовослужбовцю.