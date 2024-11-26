Пільги для дружин УБД в грудні — перелік знижок та як оформити

Родина військового. Фото: УНІАН

Соціальна політика України передбачає підтримку не лише захисників, а й членів їх сімей. Допомогу можуть отримати не всі родичі, а лише найближчі, зокрема й дружини учасників бойових дій (УБД). При цьому вони можуть навіть не здогадуватись, які пільги їм доступні та як їх оформити.

Перелік пільг, які може отримати дружина УБД у грудні, визначено законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Читайте також:

На які пільги може розраховувати дружина УБД

Члени родин військовослужбовців мають право на отримання певних пільг. Згідно зі ст. 3 Сімейного кодексу України, до таких осіб належать ті, хто проживає разом, ведуть спільне господарство, мають взаємні права та обов’язки. Тобто дружина УБД також має право на допомогу, зокрема:

знижку в розмірі 75% на оплату житлово-комунальних послуг;

75% знижку на придбання палива для домівок, які не мають централізованого опалення;

75% знижка на оплату газу, електроенергії та інших комунальних послуг (для осіб з інвалідністю пільга становить 100%).

Ці пільги розраховуються відповідно до нормативу: 21 кв. м опалювальної площі на одну особу плюс додаткові 10,5 кв. м на всю сім’ю.

Для сімей, де всі члени родини непрацездатні, передбачено збільшений розмір пільг на опалення — 75% знижки на подвійну норму площі: 42 кв. м на особу та 21 кв. м на всю родину. Родичі військових також можуть скористатися цими пільгами.

Як оформити пільги дружинам захисників

Подати заявку на отримання пільг можна кількома способами:

Особисто, в сервісному центрі ПФУ. Надіслати документи поштовим відправленням. У мобільному застосунку "Дія" за допомогою "Дія.Підпису". Через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Для отримання пільг членам сім'ї військових потрібно подати відповідну заяву та надати довідку, в якій буде вказано склад сім'ї, зокрема непрацездатні батьки, неповнолітні діти, діти з інвалідністю тощо.

Раніше ми писали, що деякі родичі УБД можуть отримати додаткові пільги від держави. Однак допомога поширюється лише на найближчу рідню.

Також ми розповідали, що учасники бойових дій (УБД) користуються певними трудовими пільгами та перевагами. Для них передбачені виплати у разі тимчасової непрацездатності, а також надається пріоритет у збереженні робочого місця під час скорочення штату.