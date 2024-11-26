Льготы для жен УБД в декабре - список скидок и как оформить

Семья военного. Фото: УНИАН

Социальная политика Украины поддерживает не только защитников, но и членов их семей. Помощь могут получить не все родственники, а только самые близкие, в том числе и жены участников боевых действий (УБД). При этом они могут даже не догадываться, какие льготы доступны и как их оформить.

Список льгот, которые может получить супруга УБД в декабре, определен законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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На какие льготы может рассчитывать супруга УБД

Члены семей военнослужащих имеют право на получение определенных льгот. Согласно ст. 3 Семейного кодекса Украины, к таким лицам относятся те, кто проживают вместе, ведут общее хозяйство, имеют взаимные права и обязанности. То есть жена УБД также имеет право на помощь, в частности:

скидку в размере 75% на оплату жилищно-коммунальных услуг;

75% скидку на приобретение топлива для домов, не имеющих централизованного отопления;

75% скидка на оплату газа, электроэнергии и других коммунальных услуг (для лиц с инвалидностью льгота составляет 100%).

Эти льготы рассчитываются в соответствии с нормативом: 21 кв. м отапливаемой площади на одного человека плюс дополнительные 10,5 кв. м на всю семью.

Для семей, где все члены семьи нетрудоспособны, предусмотрен увеличенный размер льгот на отопление — 75% скидки на двойную норму площади: 42 кв. м на человека и 21 кв. м на всю семью. Родственники военных также могут воспользоваться этими льготами.

Как оформить льготы женам защитников

Подать заявку на получение льгот можно несколькими способами:

Лично в сервисном центре ПФУ. Послать документы почтовой отправкой. В мобильном приложении "Дія" с помощью "Дія.Підпису". Через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Для получения льгот членам семьи военных нужно подать соответствующее заявление и предоставить справку, в которой будет указан состав семьи, в частности, нетрудоспособные родители, несовершеннолетние дети, дети с инвалидностью и т.д.

Раньше мы писали, что некоторые родственники УБД могут получить дополнительные льготы от государства. Однако помощь распространяется только на ближайшую родню.

Также мы рассказывали, что участники боевых действий пользуются определенными трудовыми льготами и преимуществами. Для них предусмотрены выплаты при временной нетрудоспособности, а также предоставляется приоритет в сохранении рабочего места при сокращении штата.