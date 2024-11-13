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Виплати для сімей загиблих військових — як отримати гроші

13 листопада 2024 11:19
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Виплати родичам військових — як отримати грошове забезпечення загиблого захисника
Людина тримає в руках гривні. Фото: Unsplash
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

На жаль, жодна війна не обходиться без втрат. Багато українців ризикують своїм життям, захищаючи Батьківщину. Родина кожного українського військового, який загинув за свободу та незалежність нашої країни, може отримати фінансову компенсацію від держави. Окрім того, родичам захисника виплачують неотримане грошове забезпечення військовослужбовця.

Про це зазначається на сайті Міністерства оборони України.

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Якщо військовослужбовець віддав своє життя на фронті, то належне йому, але не виплачене грошове забезпечення та додаткову винагороду у розмірі 100 000 гривень (якщо смерть пов’язана із захистом Батьківщини) можуть отримати члени сім'ї загиблого. Ці гроші виплачує військова частина за весь місяць, в якому помер захисник.

"Грошове забезпечення, в тому числі одноразові додаткові види грошового забезпечення, право на які у військовослужбовця виникло включно до дня його загибелі (смерті) або до дня визнання його судом безвісно зниклим, оголошення померлим, виплачується членам його сім’ї", — зазначають у міністерстві.

За відсутності рідні грошове забезпечення виплачується спадкоємцям після їх звернення. Гроші видають на підставі наказу командира військової частини про виплату.

Коли можна отримати виплати

Отримати кошти можна у встановлені терміни. Грошове забезпечення військовослужбовця виплачується родичам, якщо вони встигли звернутись по його отримання до закінчення трьох років з дня його смерті, оголошення померлим або набрання законної сили рішення суду про визнання військовослужбовця зниклим безвісти.

Раніше ми писали, що деякі види державної підтримки поширюються не лише на самого пільговика, а й на членів його сім'ї. Таким чином деякі українці можуть оформити знижки на оплату комунальних.

Також ми розповідали, що захисники України мають право на додаткові виплати та компенсації. Зокрема, бійці можуть отримати гроші за невикористані дні відпустки.

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