Выплаты родственникам военных - как получить денежное довольствие погибшего защитника

Выплаты для семей погибших военных — как получить деньги
К сожалению, ни одна война не обходится без потерь. Многие украинцы рискуют своей жизнью, защищая Родину. Семья каждого украинского военного, погибшего за свободу и независимость нашей страны, может получить финансовую компенсацию от государства. Кроме того, родственникам защитника выплачивают неполученное денежное довольствие военнослужащего.
Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины.
Кто получает денежное довольствие военного в случае его смерти
Если военнослужащий отдал свою жизнь на фронте, то положенное ему, но не выплаченное денежное довольствие и дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен (если смерть связана с защитой Родины) могут получить члены семьи погибшего. Эти деньги выплачивает военная часть за весь месяц, в котором умер защитник.
"Денежное обеспечение, в том числе одноразовые дополнительные виды денежного довольствия, право на которые у военнослужащего возникло включительно до дня его гибели (смерти) или до дня признания его судом безвести пропавшим, объявления умершим, выплачивается членам его семьи", — отмечают в министерстве.
При отсутствии родных денежное довольствие выплачивается наследникам после их обращения. Деньги выдают по приказу командира воинской части о выплате.
Когда можно получить выплаты
Получить денежные средства можно в установленные сроки. Денежное обеспечение военнослужащего выплачивается родственникам, если они успели обратиться за его получением до истечения трех лет со дня его смерти, оглашения умершим или вступления в законную силу решения суда о признании военнослужащего пропавшим без вести.
Ранее мы писали, что некоторые виды государственной поддержки распространяются не только на самого льготника, но и на членов его семьи. Таким образом, некоторые украинцы могут оформить скидки на оплату коммунальных.
Также мы говорили, что защитники Украины имеют право на дополнительные выплаты и компенсации. В частности, бойцы могут получить деньги за неиспользованные дни отпуска.
Читайте Новини.LIVE!