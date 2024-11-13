Выплаты родственникам военных - как получить денежное довольствие погибшего защитника

Человек, держащий в руках гривны. Фото: Unsplash

К сожалению, ни одна война не обходится без потерь. Многие украинцы рискуют своей жизнью, защищая Родину. Семья каждого украинского военного, погибшего за свободу и независимость нашей страны, может получить финансовую компенсацию от государства. Кроме того, родственникам защитника выплачивают неполученное денежное довольствие военнослужащего.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины.

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Кто получает денежное довольствие военного в случае его смерти

Если военнослужащий отдал свою жизнь на фронте, то положенное ему, но не выплаченное денежное довольствие и дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен (если смерть связана с защитой Родины) могут получить члены семьи погибшего. Эти деньги выплачивает военная часть за весь месяц, в котором умер защитник.

"Денежное обеспечение, в том числе одноразовые дополнительные виды денежного довольствия, право на которые у военнослужащего возникло включительно до дня его гибели (смерти) или до дня признания его судом безвести пропавшим, объявления умершим, выплачивается членам его семьи", — отмечают в министерстве.

При отсутствии родных денежное довольствие выплачивается наследникам после их обращения. Деньги выдают по приказу командира воинской части о выплате.

Когда можно получить выплаты

Получить денежные средства можно в установленные сроки. Денежное обеспечение военнослужащего выплачивается родственникам, если они успели обратиться за его получением до истечения трех лет со дня его смерти, оглашения умершим или вступления в законную силу решения суда о признании военнослужащего пропавшим без вести.

Ранее мы писали, что некоторые виды государственной поддержки распространяются не только на самого льготника, но и на членов его семьи. Таким образом, некоторые украинцы могут оформить скидки на оплату коммунальных.

Также мы говорили, что защитники Украины имеют право на дополнительные выплаты и компенсации. В частности, бойцы могут получить деньги за неиспользованные дни отпуска.