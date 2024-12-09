Льготы для жен УБД в 2025 году — как оформить и какие скидки можно будет получить

Военный занимает жену. Фото: УНИАН

Украина прилагает немало усилий для поддержки защитников и их семей. Участники боевых действий (УБД) имеют право на ряд льгот, некоторые из которых распространяются на близких родственников. Таким образом, жены украинских военных могут получить определенные скидки и социальные гарантии от государства.

О том, какие льготы смогут оформить жены УБД в 2025 году, отмечается в законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Какие льготы смогут оформить жены УБД в 2025 году

В 2025 году в Украине продолжат действовать социальные гарантии как для защитников страны, так и для их семей. В частности, супруги участников боевых действий (УБД) могут рассчитывать на ряд льгот, предусмотренных законодательством. Однако до сих пор большое количество женщин не знает о положенных им скидках и как их оформить.

Жены участников боевых действий в 2025 году могут воспользоваться следующими льготами:

75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг;

75% скидка на покупку топлива для отопления домов без централизованного теплоснабжения;

75% скидка на оплату газа, электроэнергии и других коммунальных услуг. Для лиц с инвалидностью размер скидки составляет 100%.

Льготы предоставляются в пределах определенных норм: 21 кв. м отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью. Если все члены семьи нетрудоспособны, норма площади увеличивается до 42 кв. м на человека и 21 кв. м на семью.

Как оформить льготы в 2025 году

Для оформления льгот необходимо подать заявление и справку о составе семьи, подтверждающую статус ее членов (нетрудоспособность родителей, наличие детей с инвалидностью или несовершеннолетних детей и тд.). Подать заявку на получение льгот можно несколькими способами:

Отправив документы по почте. Лично обратившись в сервисный центр ПФУ. Через портал электронных услуг Пенсионного фонда. Через мобильное приложение "Дія" с помощью электронной подписи.

Жены УБД могут рассчитывать на существенную поддержку от государства посредством скидок на определенные услуги. Однако, чтобы воспользоваться этими привилегиями в 2025 году, важно знать, какие льготы предусмотрены и как их оформить.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий (УБД) получают право на льготы и социальные гарантии. Эта помощь распространяется также на близких родственников защитников.

Также мы рассказывали, что государство оказывает финансовую поддержку семьям военных, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины. Кроме того, близкие погибшего имеют право получить невыплаченное денежное довольствие, принадлежавшее военнослужащему.