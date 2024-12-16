Пільги для батьків УБД у 2025 році — яку допомогу надаватиме держава

Люди похилого віку. Фото: Pexels

В Україні учасники бойових дій (УБД) мають право на державні пільги. Ці знижки поширюються не тільки на самих військовослужбовців, а й на їхніх близьких родичів, зокрема на батьків.

Про те, які пільги зможуть оформити батьки УБД у 2025 році, пояснили на сайті Міністерства у справах ветеранів.

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Пільги для батьків військових у 2025 році

Учасники бойових дій в Україні мають право на різноманітні державні пільги, які також можуть бути надані їхнім родичам. Зокрема, батьки військовослужбовців можуть оформити певні знижки. Таким чином, мати чи батько учасника бойових дій мають право на пільги, що стосуються:

плати за житло;

комунальних послуг;

оплати за паливо для опалення.

Для розрахунку знижки на опалення враховується площа житла у 21 квадратний метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає в житловому приміщенні (будинку) та має право на знижку. До цієї площі додається ще 10,5 квадратного метра на родину.

Якщо в родині є особи, яким надається знижка менше ніж на 75%, знижка спочатку обчислюється у максимальному розмірі — 75%.

Для кого пільги надаються на більшу площу

Для родин, які складаються лише з непрацездатних осіб (наприклад, батьки, які не працюють), передбачена знижка в 75% на оплату газу на подвійну площу. Відповідно до норм, пільга поширюється на:

42 квадратних метри на кожну особу, що має право на знижку;

21 квадратний метр на всю родину.

Для отримання пільг батьки повинні проживати разом із дитиною, яка є учасником бойових дій. Тип житла та форма власності на нього не впливають на можливість отримання пільг.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що Україна активно підтримує захисників та їхні родини, надаючи пільги не тільки учасникам бойових дій, але і їхнім близьким. Зокрема, дружини військових можуть скористатися різними соціальними гарантіями та знижками.

Також ми розповідали, що оплата комунальних послуг є значним навантаженням для багатьох родин. Однак держава передбачила пільги для окремих категорій громадян, що дозволяє зменшити цю графу витрат українців.