Пільги на комуналку у 2024 році — хто може платити 25% від вартості послуг

Гроші та комунальні платіжки. Фото: УНІАН

Для багатьох українських родин оплата житлово-комунальних послуг потребує значних витрат з сімейного бюджету. Однак для деяких категорій громадян держава передбачила спеціальний механізм підтримки — пільги. Оформивши їх, людина отримує значні знижки при оплаті комунальних платежів.

Про те, хто може платити за житлово-комунальні послуги лише 25%, розповіли на Урядовому порталі.

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На які комунальні послуги поширюються пільги

Українські військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій (УБД), мають право на пільги, закріплені законодавством. Серед них — суттєві знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Вони поширюються на:

управління багатоквартирними будинками;

постачання та розподіл природного газу й електроенергії;

гаряче водопостачання та теплопостачання;

централізоване водопостачання та водовідведення;

вивезення побутових відходів.

Крім того, передбачені знижки на придбання твердого палива та скрапленого газу.

Хто має право на пільги

Знижки, залежно від категорії військових, надаються в такому розмірі:

Учасники війни — 50% знижки. Члени сімей загиблих — 50% знижки. Особи з інвалідністю внаслідок війни — 100% знижки. Учасники бойових дій — 75% знижки на оплату комунальних послуг у межах встановлених норм.

У 2024 році процедура оформлення пільг була спрощена. Для призначення допомоги достатньо подати одну спрощену заяву до Пенсійного фонду України. Документ одночасно охоплює два процеси: реєстрацію пільговика та призначення пільги.

Хто може подати заяву на призначення пільг

У разі перебування військовослужбовця на фронті, в шпиталі або через інші обставини, заява може бути подана членами родини, на яких також поширюються пільги. Це можуть бути непрацездатні батьки, чоловік чи дружина. До заяви необхідно додати документ, що підтверджує родинний зв’язок, наприклад, свідоцтво про шлюб або про народження.

Заява розглядається Пенсійним фондом протягом 10 днів. Протягом трьох днів після ухвалення рішення заявника повідомлять про його результати.

Наразі пільги монетизовані: кошти виплачуються у грошовій формі. Спочатку пільговик самостійно сплачує повну вартість комунальних послуг, після чого Пенсійний фонд перераховує визначену суму пільги на банківський рахунок або через відділення "Укрпошти". Спосіб отримання коштів потрібно обрати самостійно та вказати у заяві.

Раніше ми писали, що українці, які не в змозі повністю оплачувати комунальні платежі, мають можливість звернутися за субсидією. Однак декому призначають зменшений розмір виплат.

Також ми розповідали, що держава активно підтримує військовослужбовців та їхні сім’ї. Зокрема, дружини захисників також мають право на окремі знижки та привілеї.