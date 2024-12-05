Пільги на дрова та вугілля — яку допомогу отримують українці без газового опалення

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Опалювальний сезон — це справжній виклик для громадян, які не мають змоги обігріти свою оселю газом або за допомогою електроприладів. Для підтримки таких українців, у 2023-2024 роках уряд запровадив субсидію на дрова, і цю програму вирішено продовжити на нинішній зимовий період.

Про те, яку допомогу можуть оформити громадяни, які опалюються твердим паливом, пояснили на інтернет-порталі Вознесенської громади.

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Які форми підтримки можуть отримати українці у 2024 році

Громадяни, які використовують для опалення лише дрова чи вугілля, без підключення до газу, електрики чи центрального опалення, мають право на два види державної підтримки. Допомогу можна отримати лише раз на рік за умови подання відповідної заяви:

Пільга — надається визначеним категоріям громадян, зокрема ветеранам, чорнобильцям, багатодітним родинам тощо. Субсидія — доступна для сімей із низьким рівнем доходу, які неспроможні сплатити за комунальні послуги.

Щоб отримати субсидію, необхідно подати заяву разом із декларацією про доходи. Для оформлення пільги також потрібна заява, а в разі потреби — довідка про наявність пічного опалення в оселі.

Хто отримає додаткові кошти на тверде паливо

Для домогосподарств, які отримують субсидію або пільгу на закупівлю твердого палива, вже другий рік поспіль передбачено додаткову допомогу. Ця підтримка надається одноразово протягом опалювального періоду і фінансується коштом міжнародних партнерів або державного бюджету.

Сума додаткової допомоги визначається індивідуально та залежить від розміру вже призначених пільг чи субсидій. У 2024 році, якщо домогосподарству вже нараховано пільгу або субсидію на тверде паливо, додаткову допомогу буде автоматично розраховано на основі даних, що є в розпорядженні Пенсійного фонду України. Повторно звертатись по виплати не потрібно.

Раніше ми писали, що родини, які не можуть самостійно сплачувати комунальні послуги, можуть оформити субсидію. Однак в деяких випадках отримані гроші потрібно повернути.

Також ми розповідали, що в грудні деякі українці втратять право на субсидію. Основна причина — заборгованість за комуналку. Тому споживачам радять не затягувати з погашенням боргу.