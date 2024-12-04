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Субсидію анулюють — кому доведеться повернути гроші державі

4 грудня 2024 09:00
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Субсидія на комуналку — хто і чому має повернути гроші державі
Дівчина тримає гроші та рахунки за комуналку. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Домогосподарства, які мають труднощі з оплатою комунальних рахунків, можуть оформити субсидію. Допомога надається родинам, у яких витрати на житлово-комунальні послуги в межах встановлених норм перевищують обов’язковий платіж, визначений Кабінетом Міністрів. Проте в окремих ситуаціях українців можуть зобов’язати повернути отримані виплати.

Про те, коли українцям потрібно повернути гроші від держави, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Кому потрібно повернути субсидію

Переплата субсидії — це кошти, які громадянин отримав із державного бюджету без законних підстав. Найпоширеніші причини — це помилки в документах, наданих людиною, або відсутність повідомлення про обставини, які впливають на призначення, розмір чи перерахунок субсидії. Тобто такі випадки виникають якщо:

  • людина надала неправдиві дані у заяві чи декларації, що призвело до завищення суми допомоги;
  • особа не повідомила протягом 30 днів про зміни, які могли зменшити розмір субсидії, через що виплати продовжувалися у попередньому обсязі.

Пенсійний фонд України має право не лише перерахувати розмір субсидії, але й вимагати повернення коштів у випадках:

  • якщо юридичні особи надали неправдиву інформацію про доходи, склад зареєстрованих осіб або площу житла;
  • якщо під час перевірки матеріально-побутових умов домогосподарства виявлено порушення правил надання субсидій.

У разі виявлення таких порушень виплата субсидії припиняється, а громадянин зобов'язаний повернути надміру отримані кошти до бюджету. Якщо ж людина відмовляється добровільно погасити заборгованість, Пенсійний фонд може звернутися до суду.

Як повертають переплачені кошти

При призначенні субсидії на новий період переплачені суми можуть утримувати поступово, але не більше 20% від щомісячного розміру допомоги.

Водночас субсидія на наступний період не нараховується, якщо громадянин не погасив переплату за попередні періоди або не виконує вимог уповноважених органів щодо повернення коштів. Фахівці радять українцям бути уважними при поданні документів на субсидії та вчасно повідомляти про зміни, щоб уникнути неприємних наслідків.

Раніше ми писали, що субсидії є важливим інструментом підтримки для родин, яким складно сплачувати комунальні послуги. Їхній розмір залежить від сезону — опалювального чи неопалювального. Однак українцям варто звернути увагу на важливу деталь.

Також ми розповідали, що у грудні частина громадян може втратити право на отримання субсидій. Основною причиною цього є заборгованість за житлово-комунальні послуги. 

комунальні послуги субсидії гроші допомога Пенсійний Фонд

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