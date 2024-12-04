Субсидия на коммуналку — кто и почему должен вернуть деньги государству

Девушка держит деньги и счета за коммуналку. Фото: УНИАН

Домохозяйства, которые испытывают трудности с оплатой коммунальных счетов, могут оформить субсидию. Помощь оказывается семьям, где расходы на жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм превышают обязательный платеж, определенный Кабинетом Министров. Однако в отдельных ситуациях украинцев могут обязать вернуть полученные выплаты.

О том, когда украинцам нужно вернуть деньги от государства, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Кому нужно вернуть субсидию

Переплата субсидии — это средства, которые гражданин получил из государственного бюджета без законных оснований. Самые распространенные причины — ошибки в документах, предоставленных человеком, или отсутствие уведомления об обстоятельствах, влияющих на назначение, размер или перерасчет субсидии. То есть такие случаи возникают, если:

человек предоставил ложные данные в заявлении или декларации, что привело к завышению суммы пособия;

лицо не сообщило в течение 30 дней об изменениях, которые могли уменьшить размер субсидии, из-за чего выплаты продолжались в предыдущем объеме.

Пенсионный фонд Украины имеет право не только перечислить размер субсидии, но и требовать возврата средств в случаях:

если юридические лица предоставили ложную информацию о доходах, составе зарегистрированных лиц или площади жилья;

если при проверке материально-бытовых условий домохозяйства выявлено нарушение правил предоставления субсидий.

В случае выявления таких нарушений выплата субсидии прекращается, а гражданин обязан вернуть излишне полученные средства в бюджет. Если человек отказывается добровольно погасить задолженность, Пенсионный фонд может обратиться в суд.

Как возвращают переплаченные средства

При назначении субсидии на новый период переплаченные суммы могут удерживаться постепенно, но не более 20% от ежемесячного размера пособия.

В то же время субсидия на следующий период не начисляется, если гражданин не погасил переплату за предыдущие периоды или не выполняет требований уполномоченных органов по возврату средств. Специалисты советуют украинцам быть внимательными при подаче документов на субсидии и своевременно сообщать об изменениях во избежание неприятных последствий.

Ранее мы писали, что субсидии являются важным инструментом поддержки семьям, которым сложно оплачивать коммунальные услуги. Их размер зависит от сезона — отопительного или неотапливаемого. Однако украинцам следует обратить внимание на важную деталь.

Также мы рассказывали, что в декабре часть граждан может лишиться права на получение субсидий. Основная причина этого — задолженность за жилищно-коммунальные услуги.