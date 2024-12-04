Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Субсидию аннулируют — кому придется вернуть деньги государству arrow

Субсидию аннулируют — кому придется вернуть деньги государству

4 декабря 2024 09:00
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Субсидия на коммуналку — кто и почему должен вернуть деньги государству
Девушка держит деньги и счета за коммуналку. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Домохозяйства, которые испытывают трудности с оплатой коммунальных счетов, могут оформить субсидию. Помощь оказывается семьям, где расходы на жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм превышают обязательный платеж, определенный Кабинетом Министров. Однако в отдельных ситуациях украинцев могут обязать вернуть полученные выплаты.

О том, когда украинцам нужно вернуть деньги от государства, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также:

Кому нужно вернуть субсидию

Переплата субсидии — это средства, которые гражданин получил из государственного бюджета без законных оснований. Самые распространенные причины — ошибки в документах, предоставленных человеком, или отсутствие уведомления об обстоятельствах, влияющих на назначение, размер или перерасчет субсидии. То есть такие случаи возникают, если:

  • человек предоставил ложные данные в заявлении или декларации, что привело к завышению суммы пособия;
  • лицо не сообщило в течение 30 дней об изменениях, которые могли уменьшить размер субсидии, из-за чего выплаты продолжались в предыдущем объеме.

Пенсионный фонд Украины имеет право не только перечислить размер субсидии, но и требовать возврата средств в случаях:

  • если юридические лица предоставили ложную информацию о доходах, составе зарегистрированных лиц или площади жилья;
  • если при проверке материально-бытовых условий домохозяйства выявлено нарушение правил предоставления субсидий.

В случае выявления таких нарушений выплата субсидии прекращается, а гражданин обязан вернуть излишне полученные средства в бюджет. Если человек отказывается добровольно погасить задолженность, Пенсионный фонд может обратиться в суд.

Как возвращают переплаченные средства

При назначении субсидии на новый период переплаченные суммы могут удерживаться постепенно, но не более 20% от ежемесячного размера пособия.

В то же время субсидия на следующий период не начисляется, если гражданин не погасил переплату за предыдущие периоды или не выполняет требований уполномоченных органов по возврату средств. Специалисты советуют украинцам быть внимательными при подаче документов на субсидии и своевременно сообщать об изменениях во избежание неприятных последствий.

Ранее мы писали, что субсидии являются важным инструментом поддержки семьям, которым сложно оплачивать коммунальные услуги. Их размер зависит от сезона — отопительного или неотапливаемого. Однако украинцам следует обратить внимание на важную деталь.

Также мы рассказывали, что в декабре часть граждан может лишиться права на получение субсидий. Основная причина этого — задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

коммунальные услуги субсидии деньги помощь Пенсионный Фонд

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:42 Отпуск в военное время — когда работодатель может отказать

09:39 Ночью РФ атаковала Украину дронами — сколько целей сбила ПВО

09:21 Электроподстанции в Одессе защищены только наполовину

09:20 Обманул охранника стоянки и угнал мопед — что решил суд

09:01 Дрова, субсидии и выплаты — что нового в Зимней поддержке

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

09:00 Субсидию аннулируют — кому придется вернуть деньги государству

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

08:49 Тарифы на коммуналку — известно, когда цены могут вырасти

08:30 Усик назвал необразованными говорящих о спорте вне политики

08:30 Как мужчине с третьей группой инвалидности выехать из Украины

09:42 Отпуск в военное время — когда работодатель может отказать

09:39 Ночью РФ атаковала Украину дронами — сколько целей сбила ПВО

09:21 Электроподстанции в Одессе защищены только наполовину

09:20 Обманул охранника стоянки и угнал мопед — что решил суд

09:01 Дрова, субсидии и выплаты — что нового в Зимней поддержке

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

09:00 Субсидию аннулируют — кому придется вернуть деньги государству

08:49 Тарифы на коммуналку — известно, когда цены могут вырасти

08:30 Усик назвал необразованными говорящих о спорте вне политики

08:30 Как мужчине с третьей группой инвалидности выехать из Украины

08:22 РФ проводит информационные операции по обмену пленными — ISW

06:27 Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

08:54 Ветеран войны предложил решение для улучшения инклюзии

Text

08:00 Возвращение из СЗЧ и сигнал НАТО Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

3 декабря 2024
Text

23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету