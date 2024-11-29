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Залишився 1 день — як отримати максимальну субсидію

29 листопада 2024 14:32
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Субсидія на опалювальний сезон — що зміниться в грудні
Платіжки за комунальні послуги на батареї. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Субсидії — це важливий інструмент допомоги родинам, яким важко оплачувати комунальні послуги у повному обсязі. Від того, на коли призначається допомога (опалювальний сезон або неопалювальний), залежить її розмір. Однак є ще один важливий нюанс, який варто враховувати українцям.

Про те, які зміни наберуть чинності з 1 грудня, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Що зміниться з 1 грудня у нарахуванні субсидій

Процес оформлення субсидій для компенсації вартості комунальних послуг триває. Якщо подати документи до кінця листопада, субсидія буде призначена з початку опалювального сезону, тобто з жовтня. Однак з грудня допомога буде надаватися лише з місяця подачі заяви та документів.

Розмір субсидії розраховується індивідуально, враховуючи доходи домогосподарства та витрати на житлово-комунальні послуги. В зимовий період головною статтею витрат українців є плата за опалення.

Якщо заяву подати з 1 жовтня по 30 листопада, допомога буде розрахована з початку опалювального сезону, тобто з моменту включення опалення. Проте якщо звернутись після 1 грудня, субсидія призначатиметься лише з того місяця, коли була подана заявка. Це означає, що людина втратить частину грошей, адже не буде нарахована компенсація за попередні місяці опалювального сезону.

Як оформити субсидію онлайн

Оскільки часу залишилось вкрай мало, найкращий спосіб подати заяву на субсидію — онлайн, через вебпортал ПФУ. Для цього потрібно авторизуватись на порталі Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису та виконати такі дії:

  1. У особистому кабінеті оберіть "Заява на житлову субсидію чи пільгу" в розділі "Комунікації з ПФУ" та натисніть "Продовжити".
  2. Виберіть "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом".
  3. Заповніть форму заяви: вкажіть особисті дані, реквізити банківського рахунку (IBAN) та інформацію про членів домогосподарства.
  4. За потреби додайте скановані копії документів (наприклад, договір оренди чи довідка ВПО).
  5. Погодьтеся на обробку персональних даних і виберіть спосіб отримання інформації про рішення.

Коли заява буде сформована і всі поля заповнені, перевірте введені дані та натисніть "Підписати та відправити у ПФУ".

Раніше ми писали, що громадяни, які сплачують більше за комунальні послуги, ніж їх обов'язковий платіж, отримують субсидії. Однак через родича дехто може втратить це право. 

Також ми розповідали, що у деяких українців можуть виникнути борги за комунальні послуги. Однак з цим потрібно бути обережним. Якщо довго не платити, людина втрачає право на субсидію від держави.

комунальні послуги субсидії виплати гроші допомога

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