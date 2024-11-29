Субсидия на отопительный сезон — что изменится в декабре

Платеж за коммунальные услуги на батарее. Фото: УНИАН

Субсидии — важный инструмент помощи семьям, которым трудно оплачивать коммунальные услуги в полном объеме. От того, когда назначается помощь (отопительный сезон или неотапливаемый), зависит ее размер. Однако есть еще один важный нюанс, который следует учитывать украинцам.

О том, какие изменения вступят в силу с 1 декабря, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Что изменится с 1 декабря в начислении субсидий

Процесс оформления субсидий для компенсации стоимости коммунальных услуг продолжается. Если подать документы до конца ноября, субсидия будет назначена с начала отопительного сезона, то есть с октября. Однако с декабря помощь будет предоставляться только с месяца подачи заявления и документов.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально с учетом доходов домохозяйства и расходов на жилищно-коммунальные услуги. В зимний период главной статьей расходов украинцев это плата за отопление.

Если подать заявление с 1 октября по 30 ноября, помощь будет рассчитана с начала отопительного сезона, то есть с момента включения отопления. Однако, если обратиться после 1 декабря, субсидия будет назначаться только с того месяца, когда была подана заявка. Это значит, что человек потеряет часть денег, ведь не будет начислена компенсация за предыдущие месяцы отопительного сезона.

Как оформить субсидию онлайн

Поскольку времени осталось очень мало, лучший способ подать заявление на субсидию — онлайн, через вебпортал ПФУ. Для этого необходимо авторизоваться на портале Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи и выполнить следующие действия:

В личном кабинете выберите "Заявление на жилищную субсидию или льготу" в разделе "Коммуникации по ПФУ" и нажмите "Продолжить". Выберите "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту". Заполните форму заявления: укажите личные данные, реквизиты банковского счета (IBAN) и информацию о членах домохозяйства. При необходимости добавьте сканированные копии документов (например, договор аренды или справка ВПЛ). Согласитесь на обработку персональных данных и выберите способ получения информации о решении.

Когда заявление будет сформировано и все поля заполнены, проверьте введенные данные и нажмите кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Ранее мы писали, что граждане, которые платят больше коммунальных услуг, чем их обязательный платеж, получают субсидии. Однако из-за родственника некоторые могут потерять это право.

Также мы рассказывали, что у некоторых украинцев могут возникнуть долги по коммунальным услугам. Однако с этим нужно соблюдать осторожность. Если долго не платить, человек теряет право на субсидию от государства.