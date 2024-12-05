Льготы на дрова и уголь — какую помощь получают украинцы без газового отопления

Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

Отопительный сезон — это настоящий вызов для граждан, не имеющих возможности обогреть свой дом газом или с помощью электроприборов. Для поддержки таких украинцев в 2023-2024 годах правительство ввело субсидию на дрова, и эту программу решено продлить на нынешний зимний период.

О том, какую помощь могут оформить граждане, отапливаемые твердым топливом, объяснили на интернет-портале Вознесенской общины.

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Какие формы поддержки могут получить украинцы в 2024 году

Граждане, которые используют для отопления только дрова или уголь, без подключения к газу, электричеству или центральному отоплению, имеют право на два вида государственной поддержки. Помощь можно получить только раз в год при условии подачи соответствующего заявления:

Льгота — предоставляется определенным категориям граждан, в частности ветеранам, чернобыльцам, многодетным семьям и т.д. Субсидия — доступна семьям с низким уровнем дохода, которые не могут оплатить коммунальные услуги.

Чтобы получить субсидию, необходимо подать заявление вместе с декларацией о доходах. Для оформления льготы также необходимо заявление, а в случае необходимости — справка о наличии печного отопления в доме.

Кто получит дополнительные средства на твердое топливо

Для домохозяйств, получающих субсидию или льготу на закупку твердого топлива, уже второй год предусмотрена дополнительная помощь. Эта поддержка предоставляется единовременно в течение отопительного периода и финансируется на средства международных партнеров или государственного бюджета.

Сумма дополнительного пособия определяется индивидуально и зависит от размера уже назначенных льгот или субсидий. В 2024 году, если домохозяйству уже начислена льгота или субсидия на твердое топливо, дополнительная помощь будет автоматически рассчитана на основе данных, имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда Украины. Повторно обращаться за выплатами не нужно.

Ранее мы писали, что семьи, которые не могут самостоятельно оплатить коммунальные услуги, могут оформить субсидию. Однако в некоторых случаях полученные деньги следует вернуть.

Также мы рассказывали, что в декабре некоторые украинцы лишатся права на субсидию. Основная причина — задолженность за коммуналку. Потому потребителям советуют не затягивать с погашением долга.