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Коммуналка за четверть цены — кому доступна льгота в 2024 году

11 декабря 2024 09:16
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Льготы на коммуналку в 2024 году — кто может платить 25% стоимости услуг
Деньги и коммунальные платежи. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Для многих украинских семей оплата жилищно-коммунальных услуг требует значительных расходов из семейного бюджета. Однако для некоторых категорий граждан государство предусмотрело специальный механизм поддержки — льготы. Оформив их, человек получает значимые скидки при оплате коммунальных платежей.

О том, кто может платить за жилищно-коммунальные услуги всего 25%, рассказали на Правительственном портале.

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На какие коммунальные услуги распространяются льготы

Украинские военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий (УБД), имеют право на льготы, закрепленные законодательством. Среди них существенные скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Они распространяются на:

  • управление многоквартирными домами;
  • снабжение и распределение природного газа и электроэнергии;
  • горячее водоснабжение и теплоснабжение;
  • централизованное водоснабжение и водоотвод;
  • вывоз бытовых отходов.

Кроме того, предусмотрены скидки на покупку твердого топлива и сжиженного газа.

Кто имеет право на льготы

Скидки в зависимости от категории военных предоставляются в следующем размере:

  1. Участники войны — 50% скидки.
  2. Члены семей погибших — 50% скидки.
  3. Лица с инвалидностью в результате войны — 100% скидки.
  4. Участники боевых действий — 75% скидки на оплату коммунальных услуг в пределах установленных норм.

В 2024 году процедура оформления льгот была упрощена. Для назначения помощи достаточно подать одно упрощенное заявление в Пенсионный фонд Украины. Документ одновременно включает два процесса: регистрацию льготника и назначение льготы.

Кто может подать заявление на назначение льгот

В случае пребывания военнослужащего на фронте, в госпитале или при других обстоятельствах, заявление может быть подано членами семьи, на которых также распространяются льготы. Это могут быть нетрудоспособные родители, муж или жена. К заявлению необходимо добавить документ, подтверждающий родственную связь, например, свидетельство о браке или рождении.

Заявление рассматривается Пенсионным фондом в течение 10 дней. В течение трех дней после принятия решения заявителя сообщат о его результатах.

Теперь льготы монетизированны: средства выплачиваются в денежной форме. Сначала льготник самостоятельно платит полную стоимость коммунальных услуг, после чего Пенсионный фонд перечисляет определенную сумму льготы на банковский счет или через отделение "Укрпочты". Способ получения средств следует выбрать самостоятельно и указать в заявлении.

Ранее мы писали, что украинцы, которые не в состоянии полностью оплачивать коммунальные платежи, могут обратиться за субсидией. Однако некоторым назначают уменьшенный размер выплат.

Также мы говорили, что государство активно поддерживает военнослужащих и их семьи. В частности, супруги защитников также имеют право на отдельные скидки и привилегии.

коммунальные услуги выплаты льготы помощь УБД

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