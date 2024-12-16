Льготы для родителей УБД в 2025 году — какую помощь будет оказывать государство

Пожилые люди. Фото: Pexels

В Украине участники боевых действий имеют право на государственные льготы. Эти скидки распространяются не только на самих военнослужащих, но и на их близких родственников, в частности родителей.

О том, какие льготы могут оформить родители УБД в 2025 году, пояснили на сайте Министерства по делам ветеранов.

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Льготы для родителей военных в 2025 году

Участники боевых действий в Украине имеют право на различные государственные льготы, которые могут быть также предоставлены их родственникам. В частности, родители военнослужащих могут оформить некоторые скидки. Таким образом, мать или отец участника боевых действий имеют право на льготы, касающиеся:

платы за жилье;

коммунальные услуги;

оплаты за топливо для отопления.

Для расчета скидки на отопление учитывается площадь жилья в 21 квадратный метр отапливаемой площади на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении (доме) и имеющего право на скидку. К этой площади прибавляется еще 10,5 квадратных метров на семью.

Если в семье есть лица, которым предоставляется скидка менее чем на 75%, то скидка изначально исчисляется в максимальном размере — 75%.

Для кого льготы предоставляются на большую площадь

Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц (например, родители, не работающие), предусмотрена скидка в 75% на оплату газа на двойную площадь. Согласно нормам, льгота распространяется на:

42 квадратных метра на каждое лицо, имеющее право на скидку;

21 квадратный метр на всю семью.

Для получения льгот родители должны проживать вместе с ребенком, являющимся участником боевых действий. Тип жилья и форма собственности на него не влияют на возможность получения льгот.

Что еще будет интересно украинцам

Ранее мы писали, что Украина активно поддерживает защитников и их семьи, предоставляя льготы не только участникам боевых действий, но и близким. В частности, жены военных могут воспользоваться разными социальными гарантиями и скидками.

Также мы рассказывали, что оплата коммунальных услуг является большой нагрузкой для многих семей. Однако государство предусмотрело льготы для отдельных категорий граждан, что позволяет снизить эту графу расходов украинцев.