Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Які знижки й допомогу матимуть УБД в грудні 2024 року arrow

Які знижки й допомогу матимуть УБД в грудні 2024 року

28 листопада 2024 11:18
Володимир Мололкін - редактор
Пільги для УБД — які види допомоги будуть доступні у грудні 2024 року
Посвідчення УБД. Фото: Дмитро Юрченко/АрміяInform
Володимир Мололкін - редактор

Отримання статусу учасника бойових дій (УБД) надає право на отримання пільг та інших гарантій від держави. Умовно, їх можна розділити на категорії, які включають медичні, транспортні, освітні та пільги для сімей військовослужбовців.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які пільги будуть доступні УБД у грудні 2024 року.

Читайте також:

На які пільги матимуть право УБД у грудні

Медичні пільги

УБД мають право на:

  • безплатні ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів;
  • першочергове безплатне зубопротезування, за винятком протезування з дорогоцінних металів;
  • отримання безплатного або компенсованого санаторно-курортного лікування;
  • щорічне медичне обстеження та диспансеризацію;
  • користування поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
  • першочергове лікування та госпіталізацію;
  • першочергове обслуговування в аптеках.

Комунальні пільги

УБД доступні:

  • 75% знижка на квартплату;
  • 75% знижка на комунальні послуги (газ, електроенергія та інші послуги);
  • 75% знижка вартості палива, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Пільги на проїзд

Військові зі статусом УБД мають право на:

  • безплатний проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським транспортом один раз на два роки (в обидва боки) або проїзд один раз на рік (туди й назад) вказаними видами транспорту з 50% знижкою;
  • безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості;
  • безплатний проїзд на автобусах на приміських і міжміських маршрутах, незалежно від відстані та місця проживання.

Освітні пільги

Держава забезпечує учасникам бойових дій цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти. Зокрема, вони отримують:

  • повну або часткову оплату навчання коштом державного та місцевих бюджетів;
  • пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;
  • соціальні стипендії;
  • безоплатне забезпечення підручниками;
  • безоплатний доступ до мережі Інтернет, систем баз даних у закладах освіти;
  • безоплатне проживання в гуртожитку.

Пільги не надаються автоматично після отримання статусу учасника бойових дій. Їх потрібно оформити. Для цього потрібно звернутися до відповідних органів, зокрема й до Пенсійного фонду України. Також пільгу можна встановити як учаснику бойових дій, так і його родині.

Нагадаємо, різні спеціально створені комісії вирішують, чи надати українським громадянам статус учасника бойових дій. Військовослужбовці, нацгвардійці та інші силовики мають комісії у своїх структурах, а добровольці — при Мінветеранів.

Також ми писали, що військовослужбовець має право подати скаргу на рішення комісії про відмову у наданні статусу учасника бойових дій. Якщо суд підтвердить, що військовий брав участь у бойових діях, комісія повинна надати військовому статус УБД протягом 30 днів після отримання рішення суду. 

комунальні послуги держпослуги ЗСУ пільги УБД військовослужбовці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:55 Як закрити ФОП онлайн в Дії — покрокова інструкція

11:44 Підла ескалація — Зеленський відреагував на атаку по Україні

11:40 Зміни у тарифній сітці Київстару — що чекає абонентів у грудні

11:23 Експерт розповів про наслідки для Росії від удару "Орєшінком"

11:23 Коли одеситам включать світло — нові графіки на четвер

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

11:21 У ПС назвали кількість дронів та ракет, які збили за ніч

11:20 Батько затриманого хлопця увірвався з ножем в ТЦК у Кривому Розі

11:18 Які знижки й допомогу матимуть УБД в грудні 2024 року

11:08 "Допомагав" ухилянтам — на Закарпатті викрили правоохоронця

11:02 В мережі показали, як рухались ракети та дрони РФ під час атаки

11:55 Як закрити ФОП онлайн в Дії — покрокова інструкція

11:44 Підла ескалація — Зеленський відреагував на атаку по Україні

11:40 Зміни у тарифній сітці Київстару — що чекає абонентів у грудні

11:23 Експерт розповів про наслідки для Росії від удару "Орєшінком"

11:23 Коли одеситам включать світло — нові графіки на четвер

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

11:21 У ПС назвали кількість дронів та ракет, які збили за ніч

11:20 Батько затриманого хлопця увірвався з ножем в ТЦК у Кривому Розі

11:18 Які знижки й допомогу матимуть УБД в грудні 2024 року

11:08 "Допомагав" ухилянтам — на Закарпатті викрили правоохоронця

11:02 В мережі показали, як рухались ракети та дрони РФ під час атаки

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

Text

09:30 У Байдена наказали Україні мобілізувати 18-річних — Ранок.LIVE

Text

00:08 Кривонос назвав суму, яку витратили на неякісні міни

27 листопада 2024
Text

17:54 Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

Text

17:50 Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят

23 листопада 2024

06:02 Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин