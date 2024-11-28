Пільги для УБД — які види допомоги будуть доступні у грудні 2024 року

Посвідчення УБД. Фото: Дмитро Юрченко/АрміяInform

Отримання статусу учасника бойових дій (УБД) надає право на отримання пільг та інших гарантій від держави. Умовно, їх можна розділити на категорії, які включають медичні, транспортні, освітні та пільги для сімей військовослужбовців.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які пільги будуть доступні УБД у грудні 2024 року.

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Медичні пільги

УБД мають право на:

безплатні ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування, за винятком протезування з дорогоцінних металів;

отримання безплатного або компенсованого санаторно-курортного лікування;

щорічне медичне обстеження та диспансеризацію;

користування поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

першочергове лікування та госпіталізацію;

першочергове обслуговування в аптеках.

Комунальні пільги

УБД доступні:

75% знижка на квартплату;

75% знижка на комунальні послуги (газ, електроенергія та інші послуги);

75% знижка вартості палива, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.

Пільги на проїзд

Військові зі статусом УБД мають право на:

безплатний проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським транспортом один раз на два роки (в обидва боки) або проїзд один раз на рік (туди й назад) вказаними видами транспорту з 50% знижкою;

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості;

безплатний проїзд на автобусах на приміських і міжміських маршрутах, незалежно від відстані та місця проживання.

Освітні пільги

Держава забезпечує учасникам бойових дій цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти. Зокрема, вони отримують:

повну або часткову оплату навчання коштом державного та місцевих бюджетів;

пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;

соціальні стипендії;

безоплатне забезпечення підручниками;

безоплатний доступ до мережі Інтернет, систем баз даних у закладах освіти;

безоплатне проживання в гуртожитку.

Пільги не надаються автоматично після отримання статусу учасника бойових дій. Їх потрібно оформити. Для цього потрібно звернутися до відповідних органів, зокрема й до Пенсійного фонду України. Також пільгу можна встановити як учаснику бойових дій, так і його родині.

Нагадаємо, різні спеціально створені комісії вирішують, чи надати українським громадянам статус учасника бойових дій. Військовослужбовці, нацгвардійці та інші силовики мають комісії у своїх структурах, а добровольці — при Мінветеранів.

Також ми писали, що військовослужбовець має право подати скаргу на рішення комісії про відмову у наданні статусу учасника бойових дій. Якщо суд підтвердить, що військовий брав участь у бойових діях, комісія повинна надати військовому статус УБД протягом 30 днів після отримання рішення суду.