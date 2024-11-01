Учасник бойових дій - хто ухвалює рішення про надання статусу УБД

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: "АрміяInform"

Рішення про надання українським громадянам статусу "учасник бойових дій" ухвалюють різні спеціально створені комісії. Для військовослужбовців ЗСУ, нацгвардійців та інших силовиків комісії створені при їхніх структурах, а для добровольців — при Мінветеранів.

Про це повідомляє vkp.ua.

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УБД для військових

Оформлення статусу "учасник бойових дій" є різним для учасників різних військових.

Так, питання надання статусу УБД військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії та інших військових формувань ухвалюють спеціальні комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, створені при цих структурах (Міноборони, МВС, Мін’юсті, Офісі генпрокурора, ДСНС, ДФС тощо).

УБД для добровольців

Для тих українців, які пішли на війну добровольцями, ситуація є дещо іншою.

Спеціально для них при Міністерстві у справах ветеранів була створена міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.

Саме ця комісія і вирішує, кому із добровольців надавати статус "учасник бойових дій".

Нагадаємо, ми писали раніше про те, які пільги надаються учасникам бойових дій.

Крім того, ми повідомляли про можливість отримання посвідчення УБД через територіальний центр комплектування.