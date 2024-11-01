Участник боевых действий – кто принимает решение о предоставлении статуса УБД

Удостоверение участника боевых действий. Фото: "АрміяInform"

Решения о предоставлении украинским гражданам статуса "участник боевых действий" принимают разные специально созданные комиссии. Для военнослужащих ВСУ, нацгвардейцев и других силовиков комиссии созданы при их структурах, а для добровольцев — при Минветеранов.

Об этом сообщает vkp.ua.

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Оформление статуса "участник боевых действий" различно для участников разных военных.

Так, вопрос предоставления статуса УБД военнослужащим ВСУ, Нацгвардии и других военных формирований принимают специальные комиссии по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий, созданные при этих структурах (Минобороны, МВД, Минюсте, Офисе генпрокурора, ГСЧС, ГФС и т.п.).

УБД для добровольцев

Для тех украинцев, которые пошли на войну добровольцами, ситуация несколько иная.

Специально для них при Министерстве по делам ветеранов была создана межведомственная комиссия по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий.

Именно эта комиссия и решает, кому из добровольцев давать статус "участник боевых действий".

Напомним, мы писали ранее о том, какие льготы предоставляются участникам боевых действий.

Кроме того, мы сообщали о возможности получения удостоверения УБД через территориальный центр комплектования.