Статус УБД - учасник бойових дій - отримання УБД в територіальному центрі комплектування

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: 24tv.ua

Військовослужбовець має право оформити статус учасника бойових дій уже після звільнення з лав ЗСУ. Для цього він повинен надати пакет відповідних документів до ТЦК.

Про це йдеться у матеріалі на сайті vkp.ua.

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Військовослужбовець ЗСУ може отримати статус учасника бойових дій не тільки під час безпосереднього перебування у лавах армії.

Після звільнення зі Збройних сил України отримання статусу УБД відбувається через територіальні центри комплектування.

Як відбувається оформлення статусу учасника бойових дій

Колишній військовослужбовець має надати до ТЦК заяву і пакет документів, які засвідчують його участь у бойових діях.

Після цього спеціальна комісія реєструє документи і заяву в спеціальній книзі, перевіряє їх на достовірність та достатність доказів участі цієї особи і за потреби робить запити до відповідних архівів.

Після того, які усі дані будуть перевірені та уточнені, комісія протягом місяця має ухвалити рішення та повідомити про це звільненого військовослужбовця.