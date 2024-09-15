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Отримання статусу учасника бойових дій через ТЦК — чи це можливо

15 вересня 2024 11:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Статус УБД - учасник бойових дій - отримання УБД в територіальному центрі комплектування
Посвідчення учасника бойових дій. Фото: 24tv.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовець має право оформити статус учасника бойових дій уже після звільнення з лав ЗСУ. Для цього він повинен надати пакет відповідних документів до ТЦК.

Про це йдеться у матеріалі на сайті vkp.ua.

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Військовослужбовець ЗСУ може отримати статус учасника бойових дій не тільки під час безпосереднього перебування у лавах армії.

Після звільнення зі Збройних сил України отримання статусу УБД відбувається через територіальні центри комплектування.

Як відбувається оформлення статусу учасника бойових дій

Колишній військовослужбовець має надати до ТЦК заяву і пакет документів, які засвідчують його участь у бойових діях.

Після цього спеціальна комісія реєструє документи і заяву в спеціальній книзі, перевіряє їх на достовірність та достатність доказів участі цієї особи  і за потреби робить запити до відповідних архівів.

Після того, які усі дані будуть перевірені та уточнені, комісія протягом місяця має ухвалити рішення та повідомити про це звільненого військовослужбовця.

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