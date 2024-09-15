Статус УБД – участник боевых действий – получение УБД в территориальном центре комплектования

Удостоверение участника боевых действий. Фото: 24tv.ua

Военнослужащий имеет право оформить статус участника боевых действий уже после увольнения из рядов ВСУ. С этой целью он должен предоставить пакет соответствующих документов в ТЦК.

Об этом идет речь в материале на сайте vkp.ua.

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Статус УБД можно оформить в ТЦК

Военнослужащий ВСУ может получить статус участника боевых действий не только при непосредственном пребывании в рядах армии.

После увольнения из Вооруженных сил Украины получение статуса УБД происходит через территориальные центры комплектования.

Как происходит оформление статуса участника боевых действий

Бывший военнослужащий должен предоставить в ТЦК заявление и пакет документов, удостоверяющих его участие в боевых действиях.

После этого специальная комиссия регистрирует документы и заявление в специальной книге, проверяет их на достоверность и достаточность доказательств участия этого лица и при необходимости запрашивает соответствующие архивы.

После того, как все данные будут проверены и уточнены, комиссия в течение месяца должна принять решение и уведомить об этом уволенного военнослужащего.