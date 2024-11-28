Льготы для УБД — какие виды помощи будут доступны в декабре 2024 года

Удостоверение УБД. Фото: Дмитрий Юрченко/АрмияInform

Получение статуса участника боевых действий (УБД) дает право на получение льгот и других гарантий от государства. Условно их можно разделить на категории, включающие медицинские, транспортные, образовательные и льготы для семей военнослужащих.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие льготы будут доступны УБД в декабре 2024 года.

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Медицинские льготы

УБД имеют право на:

бесплатные лекарства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубопротезирование, за исключением протезирования из драгоценных металлов;

получение бесплатного или компенсированного санаторно-курортного лечения;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию;

пользование поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;

первоочередное лечение и госпитализацию;

первоочередное обслуживание в аптеках.

Коммунальные льготы

УБД доступны:

75% скидка на квартплату;

75% скидка на коммунальные услуги (газ, электроэнергия и другие услуги);

75% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

Льготы на проезд

Военные со статусом УБД имеют право на:

бесплатный проезд на железнодорожном, водном, воздушном или междугородном транспорте один раз в два года (в обе стороны) или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50% скидкой;

бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, автомобильного транспорта общего пользования в сельской местности;

бесплатный проезд на автобусах на пригородных и междугородных маршрутах, независимо от расстояния и места жительства.

Образовательные льготы

Государство обеспечивает участникам боевых действий целевую поддержку для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях. В частности, они получают:

полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;

льготные долгосрочные кредиты для получения образования;

социальные стипендии;

бесплатное обеспечение учебниками;

безвозмездный доступ к сети Интернет, систем баз данных в учебных заведениях;

бесплатное проживание в общежитии.

Льготы не предоставляются автоматически после получения статуса участника боевых действий. Их нужно оформить. Для этого нужно обратиться в соответствующие органы, в том числе в Пенсионный фонд Украины. Также льгота может быть установлена как участнику боевых действий, так и его семье.

Напомним, различные специально созданные комиссии решают, предоставить ли украинским гражданам статус участника боевых действий. Военнослужащие, нацгвардейцы и другие силовики имеют комиссии в своих структурах, а добровольцы — при Минветеранов.

Также мы писали, что военнослужащий имеет право подать жалобу на решение комиссии об отказе в предоставлении статуса участника боевых действий. Если суд подтвердит, что военный участвовал в боевых действиях, комиссия должна предоставить военному статусу УБД в течение 30 дней после получения решения суда.