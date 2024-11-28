Льготы для УБД — какие виды помощи будут доступны в декабре 2024 года

Какие скидки и помощь будут иметь УБД в декабре 2024 года
Получение статуса участника боевых действий (УБД) дает право на получение льгот и других гарантий от государства. Условно их можно разделить на категории, включающие медицинские, транспортные, образовательные и льготы для семей военнослужащих.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие льготы будут доступны УБД в декабре 2024 года.
На какие льготы получат право УБД в декабре
Медицинские льготы
УБД имеют право на:
- бесплатные лекарства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей;
- первоочередное бесплатное зубопротезирование, за исключением протезирования из драгоценных металлов;
- получение бесплатного или компенсированного санаторно-курортного лечения;
- ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию;
- пользование поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;
- первоочередное лечение и госпитализацию;
- первоочередное обслуживание в аптеках.
Коммунальные льготы
УБД доступны:
- 75% скидка на квартплату;
- 75% скидка на коммунальные услуги (газ, электроэнергия и другие услуги);
- 75% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.
Льготы на проезд
Военные со статусом УБД имеют право на:
- бесплатный проезд на железнодорожном, водном, воздушном или междугородном транспорте один раз в два года (в обе стороны) или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50% скидкой;
- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, автомобильного транспорта общего пользования в сельской местности;
- бесплатный проезд на автобусах на пригородных и междугородных маршрутах, независимо от расстояния и места жительства.
Образовательные льготы
Государство обеспечивает участникам боевых действий целевую поддержку для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях. В частности, они получают:
- полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;
- льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
- социальные стипендии;
- бесплатное обеспечение учебниками;
- безвозмездный доступ к сети Интернет, систем баз данных в учебных заведениях;
- бесплатное проживание в общежитии.
Льготы не предоставляются автоматически после получения статуса участника боевых действий. Их нужно оформить. Для этого нужно обратиться в соответствующие органы, в том числе в Пенсионный фонд Украины. Также льгота может быть установлена как участнику боевых действий, так и его семье.
Напомним, различные специально созданные комиссии решают, предоставить ли украинским гражданам статус участника боевых действий. Военнослужащие, нацгвардейцы и другие силовики имеют комиссии в своих структурах, а добровольцы — при Минветеранов.
Также мы писали, что военнослужащий имеет право подать жалобу на решение комиссии об отказе в предоставлении статуса участника боевых действий. Если суд подтвердит, что военный участвовал в боевых действиях, комиссия должна предоставить военному статусу УБД в течение 30 дней после получения решения суда.
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